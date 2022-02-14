Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Таке рішення, за його словами, було ухвалене після детального аналізу звернень лікарів та медичних працівників про проблеми із виплатою підвищеної заробітної плати.

Ці медзаклади отримають фінансування за окремим пакетом від Національної служби здоров'я. Таке фінансування видаватиметься спочатку на пів року, кошти для цього вже закладені до програми медичних гарантій,

– зазначив він.

Тимошенко наголосив, що ці пів року мають піти на розв'язання операційних проблем та оптимізації процесів управління в лікарні. Водночас заступник керівника Офісу Президента зауважив, що медзаклад, який декларує потребу в державній допомозі, буде верифікуватись МОЗ, а Держаудитслужба перевірятиме кожну медичну установу, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову заробітну плату.

"Щоб було чітке розуміння, куди були витрачені кошти і чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати", – наголосив заступник керівника ОП.

Він також додав, що вже розпочались і триватимуть перевірки за фактами примусового переведення медиків на неповну ставку. Щодо керівників, які вирішать таким чином "зекономити" бюджет лікарні, будуть ініціювати кадрові рішення.

Кирило Тимошенко також нагадав, що у 2022 році бюджет програми медичних гарантій збільшився на 34 мільярди гривень у порівнянні з 2021 роком і становить понад 157 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше Тимошенко закликав лікарів та медичних працівників, яким не підвищили зарплату або примушують перейти на неповну ставку, повідомляти йому особисто про такі факти.