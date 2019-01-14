Зарплаты министров: сколько денег за декабрь получил глава Минсоцполитики Рева

За декабрь министр социальной политики Андрей Рева получил зарплату в размере 65 тысяч 600 гривен. Однако на руки министр получил 53 тысячи гривен, заплатив все налоги и сборы.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на полученный от Минсоцполитики ответ на журналистский запрос.

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С начисленной Реве суммы должностной оклад составлял 15 тысяч 200 гривен, надбавка за выслугу лет – 7 тысяч 600 гривен, надбавка за работу с секретными документами – 3 тысячи 40 гривен, надбавка за интенсивность труда – 15 тысяч 200 гривен, командировки – 2 тысячи 946 гривен , премия – 15 тысяч 200 гривен, отпускные – 5 тысяч 929 гривен, индексация – 511 гривен.

При этом из зарплаты министра взыскали 12 тысяч 797 гривен налогов и сборов.

В то же время зарплата первого заместителя министра Ольги Крентовской составила 108 тысяч гривен (в том числе 67 тысяч 700 гривен – премия), заместителей Натальи Федорович – 57 тысяч 500 гривен, Николая Шамбира – 66 тысяч 800 гривен, Ларисы Поповой – 66 тысяч 800 гривен, зарплата заместителя министра соцполитики по евроинтеграции Александры Чуркиной составила 83 тысячи 900 гривен и госсекретаря Виктора Иванкевича – 114 тысяч 600 гривен.