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      Зарплати міністрів: скільки грошей за грудень отримав глава Мінсоцполітики Рева

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      Зарплата міністра соціальної політики Андрія Реви
      Зарплата міністра соціальної політики Андрія Реви / Прес-служба Міністерства соціальної політики

      За грудень міністр соціальної політики Андрій Рева отримав зарплату в розмірі 65 тисяч 600 гривень. Проте на руки міністр отримав 53 тисячі гривень, сплативши всі податки та збори.

      Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на отриману від Мінсоцполітики відповідь на журналістський запит.

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      Із нарахованої Реві суми посадовий оклад становив 15 тисяч 200 гривень, надбавка за вислугу років – 7 тисяч 600 гривень, надбавка за роботу з секретними документами – 3 тисячі 40 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 15 тисяч 200 гривень, відрядження – 2 тисячі 946 гривень, премія – 15 тисяч 200 гривень, відпускні – 5 тисяч 929 гривень, індексація – 511 гривень.

      При цьому із зарплати міністра стягнули 12 тисяч 797 гривень податків і зборів.

      Водночас зарплата першого заступника міністра Ольги Крентовської склала 108 тисяч гривень (в тому числі 67 тисяч 700 гривень – премія), заступників Наталії Федорович – 57 тисяч 500 гривень, Миколи Шамбіра – 66 тисяч 800 гривень, Лариси Попової – 66 тисяч 800 гривень, зарплата заступника міністра соцполітики з євроінтеграції Олександри Чуркіної склала 83 тисячі 900 гривень і держсекретаря Віктора Іванкевича – 114 тисяч 600 гривень.

      Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики Мінімальна зарплата Гроші Доходи політиків
      Джерело: 24 Канал
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