Зарплаты полицейских и спасателей вырастут в Украине: когда и на сколько

В Украине с 1 января 2019 года почти на треть повысят заработные платы для работников правоохранительных органов и спасателей. Также будет предусмотрена компенсация средств за аренду жилья и введена в действие система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки на Буковину, передает пресс-служба МВД Украины.

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Он подчеркнул, что МВД с 2019 года запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей, среди которых повышение зарплат, выплаты компенсаций за наем жилья, а также система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

По его словам, важно, чтобы полицейские и спасатели были мотивированными и видели перспективы развития в своих профессиях.

Решением Кабинета Министров мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С 1 января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит 9000 гривен, для полицейского – 9200,

– отметил Аваков.

Министр добавил, что также с начала нового года будет введен в действие механизм компенсации за наем жилья.

"Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство, кроме зарплаты, компенсирует вам за наем жилья. Также, при наличии у вас семьи и детей компенсация будет увеличиваться", – сказал Аваков.

Он отметил, что в райцентре компенсация за аренду составит от 1900 до 2900, а в областном центре от 2900 до 4300.

Кроме этого, со следующего года будет введен в действие механизм финансового лизинга, предусматривающий, что со второго года службы молодой патрульный полицейский имеет право заключить договор ипотеки на 20 лет на приобретение собственного жилья.

"В рамках этого договора все проценты по ним будет платить государство. В промежутке от двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет – 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка – государство сразу спишет 5% от суммы, родите второго – еще 5% спишем ", – сказал Аваков.

Министр заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.