Зарплати поліцейських і рятувальників зростуть в Україні: коли і на скільки

В Україні з 1 січня 2019 року майже на третину підвищать заробітні плати для працівників правоохоронних органів та рятувальників. Також буде передбачена компенсація коштів за оренду житла і введена в дію система фінансового лізингу на придбання власного житла.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час робочої поїздки на Буковину, передає прес-служба МВС України.

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Він підкреслив, що МВС з 2019 року запускає нові механізми соціального забезпечення поліцейських та рятувальників, серед яких підвищення зарплат, виплати компенсацій за винайм житла, а також система фінансового лізингу на придбання власного житла.

За його словами, важливо, аби поліцейські та рятувальники були вмотивованими та бачили перспективи розвитку у своїх професіях.

Рішенням Кабінету Міністрів ми підвищили заробітну плату для поліцейського та рятувальника на 30%. З 1 січня мінімальна зарплата для працівника ДСНС становитиме 9 тисяч гривень, для поліцейського – 9,2 тисяч,

– зазначив Аваков.

Міністр додав, що також з початку нового року буде введений у дію механізм компенсації за винайм житла.

"Якщо ви орендуєте житло в районному центрі та не маєте власної квартири, держава, окрім зарплати, компенсує вам за винайм житла. Також, при наявності у вас родини та дітей компенсація збільшуватиметься", – сказав Аваков.

Він зазначив, що в райцентрі компенсація за оренду становитиме від 1,9 тисяч до 2,9 тисяч, а в обласному центрі від 2,9 тисяч до 4,3 тисяч.

Крім цього, з наступного року буде введено в дію механізм фінансового лізингу, яким передбачено, що з другого року служби молодий патрульний поліцейський має право укласти договір іпотеки на 20 років на придбання власного житла.

"У рамках цього договору всі проценти за ним сплачуватиме держава. В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років – 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини – держава одразу спише 5% від суми. Народите другу – ще 5% спишемо", – сказав Аваков.

Міністр запевнив, що механізм державного лізінгу буде працювати і для тих, хто вже давно перебуває на службі.