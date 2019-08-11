Лето – время отпусков, и экстремального туризма. Выезжая за границу, каждый из нас должен приобрести обязательное медицинское страхование. Но действует ли эта страховка за границей? Герой нашего следующего сюжета приобрел спортивное страхование, но воспользоваться им так и не смог, по крайней мере, так утверждает. Детали – читайте дальше.

Альпинист со стажем Виктор Тимощук уехал в июне покорять итальянские Альпы, но на этот раз подъем не удался. Мужчине на ногу упал камень, неравнодушные итальянцы вместе с друзьями вызвали в горы медицинскую помощь.

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Виктора забрали в местную больницу, по дороге пострадавший сообщил свою страховую, что с ним произошло. Когда врачи сказали, что необходима операция, мужчина рассчитывал на свой полис. Однако страховая отказалась присылать гарантийное письмо и выходить на любой контакт.

За четыре дня его скитаний по трем больницам, страховая компания никак не помогала Виктору. Местные же врачи таки наложили гипс и выдали обезболивающие.

Просто оттягивали время, не способствовали никакому решению проблемы. Они не оказывали никакой консультации мне,

– подчеркнул пострадавший Виктор.

Мужчина заявил, что страховая не выполняла свои обязанности, представители фирмы только переписывались с ним в вайбере. И все же пострадавшего страховая забрала из самолета уже в Киеве и транспортировала на родную Волынь, где мужчине сделали операцию. В самой же страховой уверяют, пострадавший нарушал условия с компанией и делал все по своему усмотрению, а срочная операция ему не была нужна.

Зарубежное медицинское страхование: как выбрать надежную компанию

Член правления страховой компании Василий Зубач пояснил, что зарубежное медицинское страхование имеет множество подводных камней.

Дело в том, что есть срочная помощь, то есть полис предоставляет защиту при срочной помощи, когда есть угроза жизни. И только в случае, если предприняты все необходимые действия стабилизация пациента и пациент чувствует себя более-менее достаточно, то проводится медицинская эвакуация по показаниям врача,

– сказал Василий.

В страховой компании добавили, что медицинские расходы клиник – а это 359 тысяч гривен – таки оплатили. Юристы же заявили, что страховые компании – это не клиники, а поддержка клиента за рубежом, которая должна в нужный момент найти необходимую помощь. Если же пострадавший сначала обратилась к врачам, то ничего страшного, главное, предоставить информацию о своем местонахождении, как можно быстрее страховой. Там будут пытаться минимизировать расходы.



Страховые компании – это не клиники, а поддержка клиента за рубежом

Пострадавший Виктор Тимощук сейчас лечится. Людям, которые оказались в подобных ситуациях юристы советуют собирать все чеки. Чтобы потом обратиться в страховую для возврата денег.