Літо – час відпусток, та екстремального туризму. Виїжджаючи за кордон, кожен з нас має придбати обов'язкове медичне страхування. Але чи діє ця страховка за кордоном? Герой нашого наступного сюжету придбав спортивне страхування, але скористатися ним так і не зміг, принаймні, так стверджує. Деталі – читайте далі.

Альпініст зі стажем Віктор Тимощук поїхав у червні підкорювати італійські Альпи, але цього разу підйом не вдався. Чоловікові на ногу впав камінь, небайдужі італійці разом з друзями викликали у гори медичну допомогу.

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Віктора забрали у місцеву лікарню, по дорозі постраждалий повідомив свою страхову, що з ним сталося. Коли лікарі сказали, що необхідна операція, чоловік розраховував на свій поліс. Однак страхова відмовилася надсилати гарантійний лист і виходити на будь-який контакт.

За чотири дні його поневірянь трьома лікарнями, страхова компанія ніяким чином не допомагала Віктору. Місцеві ж лікарі таки наклали гіпс та видали знеболювальні.

Просто відтягували час, не сприяли ніякому розв'язанню проблеми. Вони не надавали будь якої консультації мені,

– наголосив потерпілий Віктор.

Чоловік заявив, що страхова не виконувала свої обов'язки, представники фірми лише переписувалися з ним у вайбері. Та все ж постраждалого страхова забрала з літака вже у Києві й транспортувала на рідну Волинь, де чоловікові зробили операцію. У самій же страховій запевняють, постраждалий порушував умови з компанією і робив усе на власний розсуд, а термінова операція йому не була потрібна.



Закордонне медичне страхування: як обрати надійну компанію

Член правління страхової компанії Василь Зубач пояснив, що закордонне медичне страхування має безліч підводних каменів.

Річ у тім, що є термінова допомога, тобто поліс надає захист при терміновій допомозі, коли є загроза життю. І лише у випадку, якщо зроблені всі необхідні дії: стабілізація пацієнта і пацієнт почувається більш-менш достатньо, то проводиться медична евакуація за показами лікаря,

– зауважив Василь.

У страховій компанії додали, що медичні витрати клінік – а це 359 тисяч гривень – таки оплатили. Юристи ж заявили, що страхові компанії – це не клініки, а підтримка клієнта за кордоном, яка має у потрібний момент знайти необхідну допомогу. Якщо ж постраждалий спочатку звернулася до лікарів, то нічого страшного, головне, надати інформацію про своє місце перебування, як можна швидше страховій. Там намагатимуться мінімізувати витрати.



Страхові компанії – це не клініки, а підтримка клієнта за кордоном

Постраждалий Віктор Тимощук зараз лікується. Людям, які опинилися в подібних ситуаціях юристи радять збирати усі чеки. Аби потім звернутися до страхової для повернення грошей.