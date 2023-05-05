Зарубежные визиты Зеленского и ожидания контрнаступления ВСУ: интервью с Михаилом Подоляком

Президент Владимир Зеленский посетил Финляндию и Нидерланды, где пообщался с лидерами. В то же время в России учащаются разные эксцессы накануне контрнаступления Вооруженных Сил.

Об итогах зарубежных визитов лидера Украины в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, он рассказал о наказании россиян за военные преступления в Украине и возможности переговоров со страной-агрессором.

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Напомним, что у первой части интервью мы уже писали кто стоит за "атакой" дронами на Кремль, как реагирует мир и многом другом. Читайте – по ссылке.

"Добрые намерения" Путина и наказание россиян

– Владимир Путин заявил, что Россия "не хочет сжигать мосты, но если кто-то воспринимает их "добрые намерения" как безразличие и слабость, и сам собирается взорвать их, то должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким". Впрочем, когда спросили об ударе по центру принятия решений, там ответили: "А что же теперь бить, если президента Украины нет на месте".

Россия очень любит жить в "замятовщине" или "орвелщине", когда ложь – это правда. Здесь дико, что кто-то продолжает слушать того же Путина, это нонсенс. Человек начал войну, наслаждается видео массовых убийств украинцев, разрушенных Мариуполя, Соледара, Авдеевки, Угледара и т.д. Путин наслаждается этим, это психическое изменение личности – психическая инверсия.

После этого он говорит, будто россияне пришли с "добрыми намерениями" отрезать головы, насиловать детей и женщин, взрывать дома, сажать украинцев в подвалы и подвергать пыткам. Все, что Россия называет "добрыми намерениями" – это синонимически циничные убийства.

Мы должны понимать, что Путин не тот человек, которого вообще нужно слушать. Он должен говорить, с какими намерениями заходил в Украину в Гааге или в любом другом городе на специальном трибунале. Только если будет хороший прокурор или следователь, умеющий психологически работать с такими субъектами как Путин, они покажут под софитами кто это. Чтобы он там от страха это все говорил: о "хороших намерениях", о том, как они приходили убивать людей, потому что они хотели "освободить" украинцев.

Посмотрите, что они освободили, как они освободили. У нас сегодня нет Востока Украины. Он все разрушил. И когда россияне продолжают говорить, мол, это "Украина начала в Одессе, начала бомбить Донбасс". У меня один простой вопрос: а кто там появился в Одессе, на Донбассе, не вы? Это и был первый этап войны.

Россияне зашли туда захватить маленький плацдарм, чтобы порезать там людей, депортировать, насытить эти регионы криминалом, стандартным российским криминалом, а затем увеличить масштаб наступления. То есть это продуманная война против Украины с геноцидными и террористическими компонентами. Это все является системой, которую нужно будет доказать в рамках судебных процессов.

Нам невыгодно, чтобы Путин, Сергей Нарышкин или Николай Патрушев исчезали в пределах "дроновых эксцессов". Нам гораздо важнее, если они будут сидеть на скамье подсудимых для того, чтобы это было зафиксировано. Это очень важно.



"Атака" дронами в Кремле / Скриншот с видео

История должна быть правильно написана. А это будет тогда, когда они будут сидеть на скамье подсудимых, когда будет много свидетельств и огромный процесс. Тогда придут родители, потерявшие своих детей на суд в качестве свидетелей, где будет сидеть раздавленный человек под названием Путин, и зададут свои вопросы. Они покажут свои эмоции, ради которых Украина живет.

Подытожим: все, что касается объектов России на оккупированных территориях: склады, казармы, накопительные и топливные базы – будем уничтожать. Это обязательно, потому что важно ограничить боеспособность русской армии и постепенно деоккупировать свою территорию. Это тактически и стратегически важно.

Все, что касается происходящих в России событий, не имеет никакого военного смысла. К примеру, заходить на Москву маленькими дронами. Потому что они не нанесут существенного вреда, не разрешат ни один военный вопрос и точно не остановят войну. А только добавят пропагандистских баллов России. Мы гораздо умнее, чем кто-то в России думает, потому мы четко понимаем: что, зачем и как мы делаем.

Мы точно не будем играть в эту игру, которую предлагают нам в России. Но есть один очень важный нюанс. Эскалация в России точно происходит. То есть количество этих эксцессов будет существенно возрастать. Это будет происходить не потому, что мы хотим это делать, а потому, что это объективное следствие Великой войны, которую Россия начала. После этого они сами себя дополнительно обнулили вчера, показав эти странные кадры с дронами над Кремлем.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Они своим людям, которых убедили, что якобы все контролируют, доказали еще раз, что нужно брать власть сколько могут, чтобы защитить себя, потому что эти субъекты из вертикали Путина не смогут их защитить. И чем скорее в России это поймут, тем больше шансов пройти революционный, мятежный этап гражданской войны, который обязательно будет. Однако он может быть намного уменьшен в масштабах, если россияне сегодня начнут эти действия.

Россия скулит о переговорах с Украиной

– Вячеслав Володин пишет якобы никаких переговоров с "режимом Владимира Зеленского" и быть не может. А мы им предлагали какие-нибудь переговоры?

Знаете, если человек странно выглядит и думает, он будет так и говорить. Какие переговоры? Это они канючат переговоры на разных уровнях. Мол, они готовы, давайте через посердников, потому что нужен переговорный процесс. Даже на этот счет Володин лжет. Соответственно, какие с ним и кто собирается проводить переговоры?

Мы же фиксируем все, что говорят россияне. Они думают, что можно выйти, наговорить, а потом все забудут. Они не поняли, что совершенно точно по ним идет фиксация: все, что они говорят, как это делают, какие они решения принимают и все заявления Володина о том, что нужно "убивать, убивать и еще раз убивать".

Никаких переговоров с Россией точно быть не может. Какие переговоры, когда они убивают? Россияне 3 мая убили 23 человека в Херсоне. Разве мы должны зафиксировать право России убивать и насиловать наших людей, или невозможность ответа за военные преступления?

Если страна не проиграет, она не будет отвечать ни на какие трибуналы. У нас просто будут определенные санкции, которые будут действовать. Но, к сожалению, мир – не идеален. Постепенно некоторые люди будут начинать торговать с Россией, ведь это будет премиальная торговля. Если делать что-то в обход санкций, то можно зарабатывать больше. К сожалению, так было с 2014 года.

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К сожалению, было достаточно много прокладок, в том числе из цивилизованных стран, через которые Россия зарабатывала. А люди, которые делали эти прокладки, граждане других стран – их вообще не обходила эмоциональная составляющая, а только премиальный доход. Эти санкции постепенно будут размыты – год, два, десять. Но есть ли у нас эти десять лет, если мы не завершим правильно эту войну? Так как ненависть в России не будет никуда скомпенсирована, она уйдет в реваншистские настроения.

Россия будет увеличивать инвестиции в попытку убить Украину. Сегодня все, чем живет эта страна, это поиск денег, чтобы инвестировать в единственную задачу – убийство Украины. И они будут дальше это делать. Нет ни одного варианта переговорного процесса. По крайней мере, пока эта элита есть в России и пока мы не вышли к границам 1991-го года.

Пусть что-то говорят, а мы будем фиксировать состав преступления. Когда человек публично проговаривает, это значит, что он сознательно участвует в организованной преступной группировке, которая планируете массовые убийства и совершает их.

Контрнаступление ВСУ психологически уничтожит россиян

– Все говорят об украинском контрнаступлении. Даже Евгений Пригожин уже заявил, что с 9 по 15 мая Вооруженные Силы Украины пойдут в контрнаступление. В то же время, есть информация, что Украина не делится с партнерами планами по контрнаступлению, потому что даже секретные документы из Пентагона могут иметь выход, поэтому держим это в большой тайне.

Контрнаступление будет. Это очевидно, потому что война не может стагнировать и быть подвешенной – об этом мечтает Россия. Если не будет активных действий со стороны Украины, продвижения оккупированными территориями вперед, это означает, что Россия достигла определенных целей – зафиксировала замороженный статус. А это совершенно неприемлемо для Украины. Это первое – политическая составляющая.

Вторая составляющая состоит в том, что контрнаступление – это не начало 9 мая, 15 мая или любого другого. Это каскадный процесс – ряд десятков или сотен мероприятий, которые помогут нам сценарно освобождать территории в том или ином направлении.

Третья составляющая – мне удивительно, что люди, которые вообще не знают, что происходит в России, могут комментировать когда и что начнется в Украине. Откуда они знают? Нет смысла обращать на них внимание. Это стандартное эффективное поведение людей, которые "за 3 дня брали Киев". Следовательно, не стоит считать россиян ньюзмейкерами. Они ничего не знают и узнают, когда Вооруженные Силы Украины предоставят им определенные информационные материалы.



Украинские защитники / Генштаб ВСУ

Четвертая составляющая касательно утечек и чем мы делимся с партнерами. Это совершенно точно решает Генеральный штаб, какую информацию он хочет обсуждать в более широком или более узком кругу. К сожалению, война идет в прямом эфире. С одной стороны – это благо, потому что мы видим все преступления, которые совершает Россия. С другой стороны – это очень тяжело. Война – это не сразу говорить о своих планах, намерениях или сценариях.

Определенной информацией мы делимся с нашими партнерами, потому что они предоставляют нам определенное оружие, и мы должны ответственно относиться к этому. В то же время, очень ограниченный круг действительно понимают все сценарные возможности ВСУ.

И, наконец, пятое – в Украине есть много экспертов, которые в прямом эфире рассказывают о том, как сценарно может произойти контрнаступление и т.д. Было бы хорошо, если они демонстрировали это в других качествах. Ибо сценарные намерения, обсуждаемые в публичном пространстве – это конкретное количество потерь. Если говорят сценарии по разным направлениям, то это показывает России, где нужно увеличить заминирование и фортификации.

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Я не очень понимаю, зачем это делают эксперты, не имеющие отношения к Генеральному штабу. Зачем практически в прямом эфире обсуждать операционные задачи, стоящие перед Вооруженными Силами.

И ключевое – психологическое состояние Украины гораздо лучше, чем кому-то кажется, в отличие от психологического состояния россиян. Потому что украинская понимают цену этой войны. Да, нам очень сложно, у нас есть потери, не все идеально построено и работает. Мы ведь не идеальные люди, хотя для меня украинцы идеальны. А с точки зрения логистики и прочего есть определенные нюансы.

Поэтому важно сделать все правильно, потому что правильный вход в контрнаступательные действия позволит еще больше унизить психологическое состояние России. А это очень важно в такой войне. Не только математика, анализ, количество оружия, но психология имеет очень важное значение сегодня.

Украина уничтожит все оккупационное в Крыму

– Путин приказал Пригожину до 9 мая захватить Бахмут. Сообщили, что они готовятся к круговой обороне Мариуполя. Что они дальше планируют? Переходят в оборону или могут еще по каким-то направлениям контратаковать?

Война – это не статические позиции. Безусловно, будут контратаки со стороны России и наши контратаки. И они сегодня идут в том же Бахмуте. Бахмут – абсолютно геройская страница в истории Украины. Нет сомнений там перевыполнена задача и сконцентрировано все, что осталось в России. Оно сковано там, не расползлось по линии фронта и не пошло дальше на Славянск, Краматорск, Юг. Все задачи решены.

Александр Сырский и Валерий Залужный достаточно эффективно модерируют ситуацию вокруг Бахмута. Все, что касается, например, атак на Мариуполь, Бердянск или Мелитополь – это оккупированная территория Украины, включая Крым и нефтебазы. Там находятся оккупанты, которые должны быть уничтожены.

Это абсолютно нормальное, в рамках международного права, юридически корректное действие Украины. Мы можем там все военное уничтожить. Россиянам нужно некоторые вещи объяснять: когда мы говорим "мы должны все уничтожить", они для того, чтобы вызвать определенные эмоциональные стрессы, говорят: "смотрите, украинцы заявили, что будут уничтожать все в Крыму".

Поэтому я специально говорю: под словом "все" есть конкретика: все – оккупационное, все – военное должно обязательно быть уничтожено, если оно не успело убежать. Все, что касается гражданских оккупантов, у них есть время начать туристический сезон где-то в Забайкалье, а не в нашем Крыму.

Россиянам нужно понять, если они хотят летом где-нибудь отдохнуть, то они это могут сделать в Забайкалье, там достаточно большие просторы и можно отдохнуть. Все, что касается украинского Крыма – там не будет отдыха для гражданских оккупантов под названием "русские граждане". Нет разницы, захватили ли они там долю нашего имущества и восемь лет пользуются, или они туда приезжают на неделю или месяц. Для нас они – гражданские оккупанты.

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Более того, любой россиянин, который с территории страны-агрессора заходит на нашу оккупированную территорию, это гражданский оккупант. И мы должны относиться к нему соответственно.

На оккупированных территориях есть три категории:

наши граждане, которые страдают и их нужно спасти, защитить. Это обязательно и потому деоккупация должна быть;

бывшие украинские граждане, являющиеся коллаборантами, которые должны быть обязательно юридически наказаны;

гражданские оккупанты – те или иные россияне, которые приехали, например, незаконно строить в том же Мариуполе. Они так же или должны быть задержаны, или должны быть уничтожены. Это нужно, чтобы русские понимали – мы их считаем оккупантами.

Следовательно, контрнаступление с политической точки зрения безусловно нужно, иначе ничего не закончится. Никакого правильного финала войны не будет, если будет новая линия разграничения, и мы не получим ряд существенных тактических побед над Россией.

Никаких переговоров быть не может, потому что Россия на переговорах вообще неадекватна. Только военные поражения России должны выполнить главную миссию – обнулить политическую элиту путинского призыва. Только после этого все начнется правильно формулироваться и формироваться в России. Тогда, безусловно, мы выйдем на границы 1991 года.

Итоги визитов Зеленского в Финляндию и Гаагу

– Вчера мы неожиданно узнали, что Владимир Зеленский поехал с визитом в Финляндию, сегодня он в Гааге. Если о Финляндии и Гааге узнали неожиданно, то о Германии начали говорить раньше времени – 13 мая Президент намерен посетить канцлера Олафа Шольца и там провести несколько важных встреч. Потом сказали, поскольку об этом визите стало известно ранее, вероятнее всего он будет отменен.

С учетом безопасности, безусловно, визит не может быть предварительно анонсирован. Удивительно, что кто-то эту дату озвучил. Медиа-площадки не понимают риски, в которых находится Украина и ее президент.

Относительно визита в Финляндию. Это очень важно и символично. Северная Европа, в отличие от всех, не говорит ни о чем, она четко понимает природу этой войны и отдает все, что нужно. Они не проводят дискуссию, нужно ли что-то дать Украине – они говорят, что отдадут все, что у них есть.

– А я подумала, что мы поехали в Финляндию получить методичку, как быстро вступить в НАТО.

В НАТО быстро вступить через победу в войне. Финляндия продемонстрировала, что есть максимально быстрые пути в НАТО. Но у нас свой путь. К сожалению, он кровавый, сложный и через него никто не проходил и никто не пройдет, кроме Украины.

Наши северные партнеры это совершенно точно понимают. Не только страны Балтии, которые понимают, что такое современная Россия. Но именно Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. Они совершенно точно осознают, что сегодня решается судьба свободной Европы в том виде, в каком они привыкли жить, когда люди действительно свободны.

Они точно понимают, что Россия – это не свобода. А о массовых убийствах, репрессиях, лагерях и т.д. Это классическая середина прошлого столетия. Это классический нацизм. Они понимают, что нужно Украину максимально поддерживать.

Да, эти страны небольшие с точки зрения объема экономики и денег, которые можно передать. Но все они отдают и не ведут дискуссии. Чем мне нравятся наши северные партнеры, это тем, что они могут на тебя посмотреть, помолчать, а потом отойти и сказать: передайте им все.



Зеленский посетил Финляндию / Офис Президента

Они не ведут дискуссию о том, что это может эскалировать или спровоцировать что-либо. Нет, они всегда поддерживают Украину и говорят, что эта война должна закончиться правильно – на условиях нашего государства. Это очень символический визит.

Что касается визита в Гаагу – это важно для нас с точки зрения другого символизма – абсолютно нужной юридической ответственности. Без этого финала войны тоже не будет. Юридически и финансово Россия должна полностью ответить и получить максимальный срок.

Володин должен максимально жестко получить свое наказание за все эти призывы убивать гражданских людей. Они должны все получить сроки. И это тоже символично, потому что это подчеркивает, что Украина настаивает. Правильный финал войны – это возвращение мира к международному праву и единственному инструменту межгосударственного общения и разрешению кризисных моментов межгосударственного общения.

Убийства, преступления против человечества, геноцид, террористические атаки среди бела дня по гражданскому населению – все это должно караться большими сроками заключения, независимо от того, что вы вчера боялись Россию.