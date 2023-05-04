Об этом в интервью нашей Екатерине Соляр рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. 24 Канал предлагает вашему вниманию первую часть интервью.

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"Атака дронами" на Кремль

Наши проклятые враги не придумали ничего лучше кроме как заявить, что это была террористическая атака на "бункерного", так что это была атака на всю Россиюшку, и теперь не знают, как на это реагировать.

Как часто говорят: во время расследования главное не выйти на самого себя, здесь – во время атаки главное не проатаковать себя. Очередная красная линия пройдена.

Во-первых, эта война для начавшей ее России будет иметь очень и очень чувствительные последствия. Украина сделала для себя выбор: мы ясно понимаем, что не можем себе позволить какие-либо соглашения с Россией и оставить им возможность нас терроризировать. Это очень важно, это не 2014 год и не 2008 год.

Мы пытаемся объяснить Западу: или вы перестанете делать вид, что Лавров может что-то официально заявлять, появляться на официальных площадках и говорить: смотрите террористический киевский режим что-то там сделал.

Давайте зафиксируем очень важную составляющую – Россия начала войну и использует террористические методы. Параллельно с той фейковой атакой на Кремль, они сознательно убили 23 жителей Херсона. Прямо в своих домах. Это и есть террористический режим.

И когда какие-то международные площадки дают им возможность официально говорить о каком-то "киевском режиме", о том, что он делает, о марионетках – должны с этим заканчивать.

Во-первых, нет никакого киевского режима марионеток. Есть абсолютно демократическая Украина, до которой России еще расти и расти в части демкоратических ценностей и свобод.

Второе – войну начала и ведет Россия, которая почему-то считает, что атаковать крылатыми и баллистическими ракетами на территорию Украины можно. И делает это демонстративно в прямом эфире. А если что-то взрывается в России, то они начинают суетиться, своими "алкоголическими" глазами мигать и кричать: нас атакуют.

В третьих – относительно фейковой атаки дронами на Кремль. Совершенно точно есть такие люди, как Патрушев, Бастрыкин и Нарышкин. Патрушев, или наоборот Нарышкин, постоянно выходит и говорит о каких-то биолабораториях в Украине, что Польша хочет забрать какие-то области у Украины, мол, таков был план раздела Украины.

Эти особи пытаются создать другой информационный фон и сказать: вот смотрите, здесь теракт, Кремль атакуют, остановите украинцев, потому что это будет приводить к эскалации войны.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Сегодня, когда все в прямом эфире, когда все зафиксировано, они думают, что можно играть в 70-е годы СССР и говорить: это провокация. Какие задачи решала Россия в рамках этой операции?

Первое – события произошли ночью, но они ждали 13 часов, чтобы произвести массированный информационный вброс. Было зафиксировано попадание во флагшток и купол маленького никчемного дрона с разных ракурсов.

Безусловно, это не атака – даже не поцарапало этот купол. Это было снято с разных мест, чтобы показать внутреннему пользователю.

Второе – перед этим они заявили о раскрытии группы "украинских диверсантов, которые должны были проводить акции против "руководителей" Крыма, фейковых оккупационных институций, якобы возглавляемых замглавы Офиса Президента Украины.

То есть, они дважды говорят о том, что Офис Президента разрабатывает какие-то террористические акты и мы (Россия) должны нанести ответный удар.

Третье – меня беспокоит, что перед этим они говорили о десятке эшелонов противовоздушной обороны в Москве, что даже птичка не пролетит. А тут они спокойно смотрят, как два ничтожных маленьких дрона залетают в Сенатский дворец в Кремле. Это удивительно.

Они сами добровольно обнуляют репутацию систем ПВО Москвы. Зачем они это делают, потому что ставки очень высоки. И теперь три вывода, достаточно простые.

Первое: они должны испугать свои сообщества. Они должны им сказать: "Давайте объединимся вокруг Путина, давайте спокойно воспринимать мобилизацию, давайте спокойно воспринимать введение военного положения, давайте спокойно воспринимать перевод экономики на военные рельсы, давайте спокойно воспринимать потерю вами социальных гарантий, выплат, денег и так далее""

То есть, давайте так: "Это – война. Мы должны все сплотиться, должны все не обращать внимание на то, что мы все ничтожно живем, но должны эту войну проводить уже как войну. Как тотальную войну".

Второе. Они хотят внести определенные расколы в наши партнерские отношения с союзниками. Ну типа сказать: "Смотрите, они неуправляемы, они неконтролируемы, они могут эскалировать эту войну, атакуя территории, в глубине территории России, даже государственные институции. Поэтому давайте вы все же притормозите помощь военную, по крайней мере, ну хотя бы сейчас, когда они там готовятся к определенным наступательным действиям.

Вы не будете давать им – особенно важно для России – дальнобойное оружие. И точно не будете давать авиационный компонент, потому что мы тогда не сможем их так просто убивать в Херсоне. Не сможем убивать в Черниговской, Сумской и Харьковской области, потому что вы нас лишите единственного, что у нас осталось – тактической авиации, управляемых авиационных бомб и баллистических ракет. Не давайте им, пожалуйста, не давайте категорически. Вот видите, дроны маленькие, ничтожные дроны летают на Кремле, давайте вы это остановите".

И третья составляющая – это испугать путинскую элиту, чтобы она не думала о заговорах, чтобы она не думала о государственных переворотах. Ну или там "дворцовых переворотах".

Почему? Потому что вы видите, лояльность элит российских Путина достаточно низкая. И он постоянно вращается и смотрит вокруг себя, готов ли кто-то воткнуть ему нож.

Не мы, а они сами придут к тому, что это нужно будет сделать. Но так они пугают элиту и говорят: "Давайте, опять же, консолидируемся вокруг Путина, потому что всех вас будут убивать. Видите, уже дроны летают даже над Кремлем".

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Гаага против Путина

Они называют это, конечно, терактом. Мы понимаем, что при этом теракте никто не пострадал, кроме того маленького дрона, который врезался в Кремль. И мне кажется, они просто забывают, что такое слово теракт.

Вот теракт, можно посмотреть, что они делали вчера в нашем украинском Херсоне. На количество погибших, на количество раненых, на выстрелы, которые прилетели прямо в строительный магазин и просто в железнодорожный вокзал. Вот это называется терактом. Если вы забыли, что такое теракт, то вот так они выглядят, то вот так это называется.

Здесь нужно по-другому поставить акценты. А чего вообще мы говорим о том, что они там проводят какую-нибудь "СВО" и так далее? Нет никакой "СВО". Какие юридические основания у них вообще были смотреть в сторону Украины? Кто они?

Они же считали как… они надували некоторое время международное информационное и дипломатическое пространство тем, что "мы столь велики и сильны, вы все нас боитесь, поэтому мы будем делать то, что захотим, будем убивать грузин, будем убивать украинцев и так далее".

Какие "СВО"? Кто они? То есть у них вообще нет права юридически. Вернемся даже в 2014 году. Как только они зашли на территорию Крыма и что-то там у нас забрали – все. Они являются абсолютными безусловными преступниками, нарушившими международное право.

Я понимаю, что толерантно относился мир к ним тогда, к сожалению. Мне кажется, что где-то подсознательно мир сегодня и помогает Украине, потому что понимает, чувствует эту вину. Если бы тогда жестко реагировали, я уже не говорю о 2008, не говорю о Сирии, не говорю о том, что они делали в Ираке, Афганистане и так далее.

Будь это все искуплено Россией или как потомком Советского Союза, тогда вероятно была бы другая модель поведения этих субъектов. Но выходим из того, что выходим.

Россия же, она себе вышла и сказала: "Смотрите, мы здесь себе начали "СВО", мы имеем право убивать ракетами украинцев. Что вы нам сделаете?

Тогда у меня есть вопрос. Вы инициативно напали на страну в любом случае, безотносительно ко всему, нет никакого юридического основания, что вы не имеете права быть убитыми на территории, которую вы оккупировали. Первое. И второе, что вы не будете отвечать юридически за войну. Это верно.

И мы не можем давать слово "теракт", приравнивая его к нашим действиям. Нет никакой террористической деятельности со стороны Украины вообще. Юридически – это нонсенс. Есть оборонительная война, мы уничтожаем на своей территории, на оккупированных территориях все, что является русским, и мы имеем для этого абсолютные юридические основания.

Все что делает Россия. И сегодня, особенно четко – Умань, Днепр, Харьков, тот же Херсон, Краматорск, черниговские и сумские села – это именно проявления теракта. Это нужно фиксировать и мы это делаем в рамках уголовных производств. И Россия это понимает.

Зачем они вообще об этом говорят? "Смотрите, там Украина, террористический акт". Это никудышные люди, которые уже понимают, что мы фиксируем. И не только мы.

Сегодня президент, к слову, будет выступать в Гааге. И, непременно, это символично. И он об этом и будет говорить. Мы все фиксируем. И не только мы. И Гаага фиксирует. И не только Гаага. Международные следственные группы фиксируют каждый шаг.

И Россия сегодня, и все эти панические крики их, и эти попытки как-то отвлечь внимание от того, как будет финализироваться война и попытка затормозить. Это свидетельствует о том, что они четко понимают: не 2014 год, не будет возвращения к тому, что мы там о чем-то договоримся, и вы ни за что не будете отвечать.

Нет, сейчас принципиальная позиция. Я понимаю, что у нас она гораздо более принципиальная, чем у наших партнеров. Мы сейчас перейдем к анализу партнеров. Но принципиальная позиция Украины: должны все довести до конца обязательно.

Эти все негодяйчики, эти все люди, которые убивают сознательно, убивают наших родных, они должны сидеть в Гааге. И сегодня – это первый шаг, символический. Вернее, второй шаг. Первым был ордер МКС на Путина и Львову-Белову.

Второй шаг – символическая речь президента, который зафиксирует, почему должно произойти справедливое возвращение международного права.

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Михаил, это речь или свидетельство против России?

Нет, пока это речи. Пока речь. То есть еще продолжается следствие, ордер выдан, но продолжается следственная работа. Сегодня только один ордер.

Мне кажется, что этого намного больше должно быть. Ордер есть за принудительную депортацию детей. Это совершенно уж доказательно все. То есть мы видим систему, почему, опять же, постоянно возникают попытки России на тех или иных площадках.

Даже вы помните, несколько дней назад, было интервью этой преступницы Львовой-Беловой, где они пытаются сказать, что "нет, они там "спасали" якобы детей и поэтому "эвакуировали". Нет, это никакая не "эвакуация".

Во-первых, они зашли на территорию убивать родителей этих детей, массово убивать.

Во-вторых, они там сделали фильтрационные лагеря, через которые прогоняли, опять же, родителей, у которых забирали детей. И это была системно продуманная работа. Это десятки тысяч людей, которые прошли через эту пытку.

Вы представляете себе, что это субъективье будет потом в суде говорить? Они же сознательно… Вот вы представьте себе родителей, которых останавливает какая-то мразота, я извиняюсь, что использую эти слова, потому что иначе нельзя. И стоит такая надутая, с автоматами, в масках. И здесь родители со своим ребёнком. И у них на глазах его уносят и он исчезает.

Он исчезает где-то, растворяется на этих просторах ничтожной России. Это абсолютно доказанное преступление геноцидного типа. И потому они могут говорить все, что угодно. И мне кажется, что этого недостаточно.

Вот, например, все, что сегодня происходит в Херсоне – это конкретное геноцидное преступление. Это сознательное массированное гражданское убийство. И опять же, уголовные дела, ордера соответственно за тех, кто выполняет приказы и тех, кто это разрабатывает.

Третье преступление – это этот указ Путина относительно того, что если вы не возьмете принудительно… Смотрите, этот человек, он всему миру говорит: "Русский паспорт – это настолько мразотная книга, она никому не нужна. Мы можем ее только принудительно всучить кому-то".

То есть поставить к виску автоматы и всучить этот паспорт и сказать: "Ты теперь гражданин России". Это надо как унизить самих себя в истории. То есть, "мы настолько ничтожны, что приходим сюда с этими паспортами и пробуем их под дулами автоматов напарить всем".

Массовая паспортизация

Мы говорим о том, что если хотите получить украинский паспорт, а значит украинское гражданство, то подтвердите знание украинского языка, истории, сдайте экзамены и докажите, что вы достойны того, чтобы быть украинцем. А они: берешь – не берешь, тогда выселим тебя из твоего дома.

Гражданство – это ценность. Это означает, что вы разделяете наши ценности. Это совершенно четко зафиксировано. И это касается не только Украины, а любой другой уважающей себя страны. Украина себя искренне уважает.

Это проблема этой войны: было много людей, которые говорили: мы родом из Советского Союза, то есть и ценности у них советские. Нет, все закончилось в 1991 году.

К сожалению, неправильно была структурирована позиция государства относительно того, какие должны быть границы по экономическим отношениям с Россией, по разрыву информационно-культурного пространства для того, чтобы как раз эта государственность и создалась.

Но между тем в 1991 году было четко сказано, что есть украинские ценности. И сегодня мы особенно хорошо понимаем, что они вообще не похожи на русские ценности, если можно говорить о чем-то русском как ценности.

Безусловно, когда ты хочешь быть гражданином Украины, ты должен четко понять, что такое Конституция Украины, что такое культура и история Украины. Потому что, может, тебе это не подходит, и это нормально.

В свободном обществе это нормально, когда тебе что-то не подходит – ты меняешь на другое гражданство, но это добровольно. Вы делаете свой выбор.

Россия же демонстрирует принудительной паспортизацией, что это лагерь. Они всегда таковы были. Это "вертухайная общественность", они так живут. Мы – другие.

Когда тебе говорят "мы тебе впариваем паспорт, если ты его не берешь, то мы тебя немедленно депортируем, заберем твое жилье" – это тоже принудительная депортация по признаку государственной принадлежности. Не этнической, как это было во времена Сталина.

Нужно понимать и нам, и нашим партнерам, что все это фиксирует, почему эта война сегодня идет. Это не о демилитаризации или денацификации, не НАТО, а это ненависть к Украине и втягивание в себя коллаборантов, которые еще вчера были рождены в Украине, а уже сегодня готовы быть гражданами несуществующей страны под названием "Российская Федерация".

Господин Михаил, то, что касается депортации детей. МКС выдали ордер, потому что они сами могут это подтвердить. Львова-Белова поблагодарила Путина и сказала, что без него это было бы невозможно. И это послужило поводом для того, чтобы выдать соответствующим ордер.

А то, что Министерство обороны России публикует пост и фотографию "точно в цель", а мы понимаем, что ракета прилетела точно в дом, когда там мирно спали жители, – это не признание? Это не об ордере следующем?

Я думаю, что гораздо больше доказательств о том, что делает Россия. Речь же не об одной ракете, ракеты уже более 13 месяцев летят именно в гражданские дома.

А не признание ли это?

Это все признание, но не только МКС будет заниматься уголовными делами в военных преступлениях. Мы говорим о преступлениях против человечности, например, о принудительном вывозе детей или взрослых. Но все, что касается военных преступлений, это будут разные юрисдикции, не только международные, но и национальные.

Россия уже выпустила более 4 000 различных ракет по Украине. 80% этих ракет попали точно в гражданское население, дома, школы, больницы и т.д. И это все является использованием умышленного характера баллистических, крылатых ракет, дронов и так далее.

Россия больше не маскирует этого. Они идут ва-банк. Они находятся в состоянии аффекта и понимают, что нет никакого плана Б. Не получится больше выйти из войны, как это было в 2008 и 2014 году. Украина идет принципиально в этой войне до конца.

Сегодня у нас абсолютно консолидированная проукраинская коалиция, которую нельзя сломать. Россия и это уже понимает. И даже эти вбросы о беспилотнике, который летает радиусе двух километров, а пролетел из Украины 1 000 километров в Россию, уже не влияет ни на кого.

Это совершенно точно не обнулит поддержку Украины. Это не внесет раскол между странами Европы или США. Да, они еще будут выходить с этими "миротворческими" инициативами. А все миротворчество России — это дать право им добить украинцев.

Мол, давайте вы их заставите сесть за стол переговоров, возьмем якобы оперативную паузу, а потом мы их все равно добьем, потому что мы так ненавидим их. И это уже все понятно.

Поэтому будет много процессов в отношении многих людей в России. И они этого очень боятся. Генеральная прокуратура занимается уголовными делами за военные преступления, и их уже около 80 тысяч. И их будет больше гораздо.

Это вопрос даже не о "точно в цель", а точка идентификации всех людей, непосредственно участвовавших в преступлениях на уровне приказа, наработок, авторства и исполнения.

Реакция мира на "удар" по Кремлю

Господин Михаил, давайте еще раз вернемся к тому же беспилотнику, а именно на мировую реакцию и ту, которая понеслась на болотах. Посольство США предупредило своих граждан в Украине о том, что следующие дни, включая, я так понимаю, до 9 мая, нужно быть сознательными, внимательными и неукоснительно соблюдать соответствующие правила войны. То есть, в случае воздушной тревоги обязательно спускаться в бомбоубежище.

Снова пошло нагнетание ядерным оружием. Они что ожидают, что им начнут звонить по всему миру и в очередной раз напоминать, что хвататься за "ядерку" не стоит или все же это реальная угроза?

Во-первых , правила действительно нужно соблюдать. Мы живем во время войны и нужно себя беречь.

, правила действительно нужно соблюдать. Мы живем во время войны и нужно себя беречь. Во-вторых Россия точно будет использовать определенные баллистические и крылатые ракеты, дроны для того, чтобы обессилить наши системы ПВО и уменьшить их ресурсные возможности.

Россия точно будет использовать определенные баллистические и крылатые ракеты, дроны для того, чтобы обессилить наши системы ПВО и уменьшить их ресурсные возможности. В-третьих , я все же предостерегаю от этих панических настроений. Потому что это России желательно так устрашить Украину и мир, чтобы другие страны все же заставляли нас к остановке сопротивления. Мол, точно не деоккупируйте свою территорию, пусть этот статус-кво останется.

, я все же предостерегаю от этих панических настроений. Потому что это России желательно так устрашить Украину и мир, чтобы другие страны все же заставляли нас к остановке сопротивления. Мол, точно не деоккупируйте свою территорию, пусть этот статус-кво останется. Но я перейду еще и к четвертому пункту . Наши партнеры отслеживают, будут ли перемещать какие-либо ядерные компоненты для того, чтобы их можно было логистически использовать. Разведки для этого и существуют, в частности противоядерные разведки и т.д.

. Наши партнеры отслеживают, будут ли перемещать какие-либо ядерные компоненты для того, чтобы их можно было логистически использовать. Разведки для этого и существуют, в частности противоядерные разведки и т.д. Но есть пятая составляющая, очень важная. Никто из стран, которые сегодня являются членами ядерного клуба, вообще максимально жестко не заинтересованы в том, чтобы была ядерная эскалация, и, безусловно, это точно публично и непублично артикулирует та же Китайская Народная Республика, не только Франция, не только Британия, не только США.

Безусловно, эти страны должны опекать. Мы все-таки неядерное государство, мы не являемся подписантами договора глобального ядерного сдерживания и договора о нераспространении ядерного оружия. Мы можем сделать только то, что мы можем сделать.

Мы можем уничтожить конвенционную составляющую российской милитарной машины, то есть мы можем воевать на поле боя конвенционным оружием. Всем, что касается ядерного глобального пространства, должны заниматься эти страны.

Они не то, что звонить должны и просить, они должны ультимативно сказать: "Если вы используете ядерное оружие – нет разницы какое, где и когда – то вы немедленно получите такой же ответ. И такая же тактика в большем объеме, потому что это уже будут воспитательные мероприятия, будут использованы против вас.

Они должны это понимать. А мы с вами не должны на это так панически реагировать, потому что на это и есть расчет. Это примитивно, это же Россия.

Я хочу, чтобы мы осознавали то, что мы имеем оппонента большого, ресурсного, но не совсем разумного. Они предсказуемы, они для этого этот маленький дрончик пустили, чтобы он поцарапал им крышу сенатского дворца, чтобы после этого сказать: "Все, красная линия перейдена, будем использовать тактическое ядерное оружие".

Понимаете, насколько ничтожна эта страна. Я хочу, чтобы мы все это фиксировали. Здесь они говорят, что "мы настолько крутые, что наша "вторая армия мира" проиграет, поэтому мы будем использовать оружие судного дня, потому что у нас нет больше аргументов против Украины".

То есть вы сюда пришли и думаете, что мы здесь на колени сразу упадем, а после того, как вам по роже надавали, вы говорите: "Ну у нас нет другого выхода, мы должны использовать ядерное оружие, смотрите какие мы крутые".

Я хочу, чтобы все презрительно относились к России. Сегодня идет тотальное историческое обнуление этой страны, потому что они приходят в драку, инициируют ее, проигрывают, а после этого говорят: "У нас есть, в отличие от вас, от вас, от вас, от всей практически Европы, за исключением Франции или Британии, ядерное оружие, поэтому не добивайте нас, мы имеем право вести себя как хотим".

Смотрите, спокойно фиксируем эти щечки, трясущиеся на пропагандистских каналах России. Стоят такие надутые, индюшатина такая: "Мы то, мы сё, мы можем, мы будем, мы всех догоним и т.д.".

Чем ты это сделаешь? Ты ведь проигрываешь войну. Вы понимаете, насколько надо презрительно относиться ко всем этим людям.

Во-первых , не нужно слушать все, что они говорят.

, не нужно слушать все, что они говорят. Во-вторых , нужно спокойно реагировать на любые провокационные заявления.

, нужно спокойно реагировать на любые провокационные заявления. Да, и это третье – риски, что Россия будет использовать ракетные способности или дроновые очевидные.

– риски, что Россия будет использовать ракетные способности или дроновые очевидные. И потому четвертое, нужно беречь себя – это главное.

Ключевой ресурс Украины какой? Люди. Все остальное найдем, купим, партнеры помогут. Ключевой ресурс Украины, которого нет в России – это абсолютно сознательные современные люди, и мы должны их беречь.

Обратите внимание! Вторую часть интервью с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком читайте на нашем сайте уже скоро.