"Путину не говорят, насколько все плохо": в Великобритании анонсировали заседание "Рамштайна"

Как сообщает корреспондент "Суспильного", британский чиновник подчеркнул необходимость наращивания совместных усилий союзников в преддверии суровой зимы. По его словам, руководству Кремля нужно наглядно продемонстрировать непоколебимость западной коалиции.

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Что должен услышать Кремль?

Чрезвычайно важно, чтобы союзники сейчас активизировали усилия по поддержке Украины в течение этой суровой зимы, и очень важно, чтобы Кремль также понял этот посыл, а Путин услышал его непосредственно– подчеркнул министр.

Также Стритинг обратил внимание на то, что главе России не предоставляют реальной картины провалов его армии на фронте.

По мнению министра, российскому диктатору "не говорят, насколько плохо для России складывается война в Украине". Именно поэтому ключевая цель следующего заседания – донести до Москвы решимость партнеров поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Предыдущая встреча контактной группы в формате "Рамштайн" состоялась 8 сентября 2026 года.

Ранее из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке США отложили переговоры, посвященные войне в Украине, которые планировались в Брюсселе.