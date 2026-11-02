"Путіну не кажуть, наскільки все погано": у Британії анонсували засідання "Рамштайну"

Як передає кореспондентка Суспільного, британський посадовець підкреслив необхідність нарощування спільних зусиль союзників напередодні важкої зими. За його словами, керівництву Кремля потрібно наочно продемонструвати непохитність західної коаліції.

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Що має почути Кремль?

Надзвичайно важливо, щоб союзники зараз активізували зусилля для підтримки України протягом цієї важкої зими, і дуже важливо, щоб Кремль також зрозумів це послання, а Путін почув його безпосередньо– наголосив міністр.

Також Стрітінг звернув увагу на те, що главі Росії не надають реальної картини провалів його армії на фронті.

На переконання міністра, російському диктатору "не кажуть, наскільки погано для Росії складається війна в Україні". Саме тому ключова мета наступного засідання – донести до Москви рішучість партнерів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Попередня зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн" відбулася 8 вересня 2026 року.

Раніше через загострення на Близькому Сході США відклали переговори щодо війни в Україні, які планувалися у Брюсселі.