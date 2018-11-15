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      Заседание комиссии по нападениям на активистов: по какому критерию выбирали дела

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      15 ноября состоялось первое заседание Временной следственной комиссии, которую создали с целью расследования нападений на общественных активистов. Члены комиссии работали за закрытыми дверями.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала корреспондент Марина Молька.

      Читайте также: Создание временной следственной комиссии: что требуют нардепы 

      На заседании Временной следственной комиссии депутаты приняли перечень дел, над которыми будут работать. В этот список попали самые резонансные случаи нападений на активистов, их они выбирали по географическому принципу.

      Сейчас мы выбираем пять дел. Я понимаю, что хочется взять все, но мы просто физически не сможем. Первоочередным остается дело Екатерины Гандзюк. Другие дела, за которые мы возьмемся, расположены в таких городах: Одесса, Харьков, Северодонецк, Тернополь и Киев,
      – отметил председатель ВСК Борислав Береза

      Засідання ТСК
      Заседание Временной следственной комиссии

      Кроме членов комиссии, также присутствовали представители полиции, прокуратуры и СБУ, зато никто из представителей Херсонской власти не появился. Однако еще при жизни Екатерина Гандзюк говорила, что власть Херсона имеет непосредственное отношение к покушению на нее.

      Тем временем, члены ВСК решили, что самостоятельно поедут в Херсон и сделают выездное заседание 29-30 ноября.

      Напомним, что 8 ноября, начала свою работу Временная следственная комиссия по делам об убийстве Екатерины Гандзюк и других активистов. Участниками комиссии стали 18 народных депутатов. ВСК возглавил внефракционный депутат Борислав Береза, а секретарем стала Елена Сотник из партии "Самопомич".

      Теги: Полиция Новости Украины Расследования Екатерина Гандзюк Борислав Береза Верховная Рада СБУ
      Источник: 24 канал
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