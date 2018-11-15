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      Засідання комісії щодо нападів на активістів: за яким критерієм обирали справи для розслідування

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      15 листопада відбулося перше засідання Тимчасової слідчої комісії, яку створили з метою розслідування нападів на громадських активістів. Члени комісії працювали за закритими дверима.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Марина Молька.

      Читайте також: Створення тимчасової слідчої комісії: що вимагають нардепи

      На засіданні Тимчасової слідчої комісії депутати ухвалили перелік справ, над якими будуть працювати. До цього списку потрапили найрезонансніші випадки нападів на активістів, їх вони обирали за географічним принципом.

      Зараз ми обираємо п'ять справ. Я розумію, що хочеться взяти всі, але ми просто фізично не зможемо. Першочерговою залишається справа Катерини Гандзюк. Інші справи, за які ми візьмемось, розташовані у таких містах: Одеса, Харків, Сєвєродонецьк, Тернопіль і Київ,
      – зазначив голова ТСК Борислав Береза

      Засідання ТСК
      Засідання Тимчасової слідчої комісії

      Окрім членів комісії, також були присутні представники поліції, прокуратури та СБУ, натомість ніхто з представників Херсонської влади не з'явився. Проте ще за життя Катерина Гандзюк говорила, що влада Херсону має безпосереднє відношення до замаху на неї. 

      Тим часом, члени ТСК вирішили, що самостійно поїдуть до Херсона та зроблять виїзне засідання 29-30 листопада.

      Нагадаємо, що 8 листопада, розпочала свою роботу Тимчасова слідча комісія у справах про вбивство Катерини Гандзюк та інших активістів. Учасниками комісії стали 18 народних депутатів. ТСК очолив позафракційний депутат Борислав Береза, а секретарем стала Олена Сотник із партії "Самопоміч".

      Теги: Новини України Розслідування Поліція Катерина Гандзюк Борислав Береза Верховна Рада СБУ
      Джерело: 24 канал
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