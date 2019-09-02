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      Заседание нового Кабмина: какие вопросы обсуждали министры

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      Кабмин провел подготовительное заседание под председательством Гончарука
      Кабмин провел подготовительное заседание под председательством Гончарука / kmu.gov.ua

      Новый Кабинет Министров Украины провел подготовительное заседание. Отныне они будут закрытыми, чтобы не было "шоу" и "показухи". По результатам заседания Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о главных темах, которые обсуждали министры.

      Закрытые заседания правительства теперь будут обычной практикой, а после них министры будут давать брифинги, чтобы была качественная коммуникация со средствами массовой информации, рассказал Алексей Гончарук.

      К слову: Гончарук хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет: амбициозные планы нового премьера

      Во время подготовительного заседания правительства был принят документ, который позволяет новым министрам получить в управление министерства. К тому же, между чиновниками было достигнуто соглашение о скором переходе к цифровому документообмену и отказу от бумажных документов.

      Так же на заседании правительства был ликвидирован департамент защиты экономики Национальной полиции. "УБЭП – все! Больше полицейский не должен вмешиваться в деятельность бизнеса", – заявил Гончарук.

      Зато будет создан аналитический, а не силовой орган, который будет заниматься экономическими вопросами – Служба финансовых расследований. Кабинет Министров рассчитывает, что в ближайшее время он будет принят Верховной Радой.

      Видео: результаты первого заседания правительства

      Видео заседания правительства и брифинга после него:

      Какие еще изменения инициирует новое правительство?На совещании в Офисе Президента Алексей Гончарук заявлял об амбициозной цели достичь 40% экономического роста за 5 лет. Благодаря этому удастся создать около миллиона новых рабочих мест.

      Кроме того, новый Кабмин планирует бороться с бедностью. По словам Гончарука, это можно будет сделать через пересмотр прожиточного минимума и снижением тарифов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
      Источник: 24 канал
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