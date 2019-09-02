Заседание нового Кабмина: какие вопросы обсуждали министры

Новый Кабинет Министров Украины провел подготовительное заседание. Отныне они будут закрытыми, чтобы не было "шоу" и "показухи". По результатам заседания Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о главных темах, которые обсуждали министры.

Закрытые заседания правительства теперь будут обычной практикой, а после них министры будут давать брифинги, чтобы была качественная коммуникация со средствами массовой информации, рассказал Алексей Гончарук.

К слову: Гончарук хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет: амбициозные планы нового премьера

Во время подготовительного заседания правительства был принят документ, который позволяет новым министрам получить в управление министерства. К тому же, между чиновниками было достигнуто соглашение о скором переходе к цифровому документообмену и отказу от бумажных документов.

Так же на заседании правительства был ликвидирован департамент защиты экономики Национальной полиции. "УБЭП – все! Больше полицейский не должен вмешиваться в деятельность бизнеса", – заявил Гончарук.

Зато будет создан аналитический, а не силовой орган, который будет заниматься экономическими вопросами – Служба финансовых расследований. Кабинет Министров рассчитывает, что в ближайшее время он будет принят Верховной Радой.

Видео: результаты первого заседания правительства

Видео заседания правительства и брифинга после него:

Какие еще изменения инициирует новое правительство?На совещании в Офисе Президента Алексей Гончарук заявлял об амбициозной цели достичь 40% экономического роста за 5 лет. Благодаря этому удастся создать около миллиона новых рабочих мест.



Кроме того, новый Кабмин планирует бороться с бедностью. По словам Гончарука, это можно будет сделать через пересмотр прожиточного минимума и снижением тарифов.