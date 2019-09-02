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      Засідання нового Кабміну: які питання обговорювали міністри

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      Кабмін провів підготовче засідання під головуванням Гончарука
      Кабмін провів підготовче засідання під головуванням Гончарука / kmu.gov.ua

      Новий Кабінет Міністрів України провів підготовче засідання. Відтепер вони будуть закритими, щоб не було "шоу" і "показухи". За результатами засідання Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів про головні теми, які обговорювали міністри.

      Закриті засідання уряду тепер будуть звичною практикою, а після них міністри даватимуть брифінги, аби була якісна комунікація із засобами масової інформації, розповів Олексій Гончарук.

      До слова: Гончарук хоче досягти зростання економіки на 40% за 5 років: амбітні плани нового прем'єра

      Під час підготовчого засідання уряду було ухвалено документ, який дозволяє новим міністрам отримати в управління міністерства. До того ж, між урядовцями було досягнуто згоди про швидкий перехід до цифрового документообміну та відмову від паперових документів.

      Так само на засіданні уряду було ліквідовано департамент захисту економіки Національної поліції. "УБЕЗ – всьо! Більше поліцейський не повинен втручатися у діяльність бізнесу", – заявив Гончарук.

      Натомість буде створено аналітичний, а не силовий орган який опікуватиметься економічними питаннями – Службу фінансових розслідувань. Кабінет Міністрів розраховує, що найближчим часом він буде ухвалений Верховною Радою.

      Які ще зміни ініціює новий уряд?На нараді в Офісі Президента Олексій Гончарук заявляв про амбітну ціль досягнути 40% економічного зростання за 5 років. Завдяки цьому вдасться створити близько мільйона нових робочих місць.

      Крім того, новий Кабмін планує боротися з бідністю. За словами Гончарука, це можна буде зробити через перегляд прожиткового мінімума та зниженням тарифів.

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      Теги: Поліція Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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