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Заседание суда по делу Вышинского перенесли: у подсудимого случился инфаркт

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В среду, 5 сентября, в Херсоне должно было состояться очередное заседание суда по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Однако адвокаты заявили, что у подсудимого накануне произошел инфаркт.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Херсонский городской суд собрался, чтобы переизбрать меру пресечения Кириллу Вышинскому, поскольку истек его срок пребывания под стражей. Впрочем, заседание было очень коротким. Судья объявил перерыв на неопределенное время из-за того, что Вышинский плохо себя чувствовал.

По словам адвокатов, он мог перенести инфаркт. Сам подозреваемый Кирилл Вышинский присутствовал в зале суда и подтвердил свое плохое самочувствие.

Сейчас медики должны выяснить состояние здоровья подсудимого, и насколько эта информация является правдивой. Но, как отметили адвокаты, в гражданской больнице может не оказаться надлежащих условий и оборудования.

Напомним, 5 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 1 июня Апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Теги: Новости Украины Новости Херсона Судьи Кирил Вышинский
Источник: 24 канал
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