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      Заседание Верховной Рады: за какие важные законопроекты должны проголосовать депутаты

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      В Верховной Раде должны рассмотреть в частности, изменения в закон о статусе ветеранов войны. А также об усилении защиты информационного пространства и относительно импорта продукции оборонного назначения.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      По ее словам, национальная безопасность и охрана – это сегодня ключевая тема, в частности, закон о противоминной деятельности будут рассматривать во втором чтении. Он позволяет скорректировать и разминировать поля, которые находятся на украинской территории, но прилегают к зоне разграничения. То есть, их хотят разминировать и отдать в пользование людям, чтобы они смогли их засеять.

      На повестке дня есть закон об информационной безопасности. Он вызвал разные мнения в парламенте, потому что им хотят ввести новую схему наложения санкций на средства массовой информации. Если сейчас несколько государственных структур – Кабинет Министров, Президент Украины, Верховная Рада – обращаются к СНБО с предложениями санкций, то авторы законопроекта хотят сделать, чтобы только Верховная Рада могла обращаться к СНБО.

      Также должны рассмотреть президентский законопроект о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.

      Теги: Новости Украины СМИ Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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