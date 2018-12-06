Заседание Верховной Рады: за какие важные законопроекты должны проголосовать депутаты
В Верховной Раде должны рассмотреть в частности, изменения в закон о статусе ветеранов войны. А также об усилении защиты информационного пространства и относительно импорта продукции оборонного назначения.
Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.
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По ее словам, национальная безопасность и охрана – это сегодня ключевая тема, в частности, закон о противоминной деятельности будут рассматривать во втором чтении. Он позволяет скорректировать и разминировать поля, которые находятся на украинской территории, но прилегают к зоне разграничения. То есть, их хотят разминировать и отдать в пользование людям, чтобы они смогли их засеять.
На повестке дня есть закон об информационной безопасности. Он вызвал разные мнения в парламенте, потому что им хотят ввести новую схему наложения санкций на средства массовой информации. Если сейчас несколько государственных структур – Кабинет Министров, Президент Украины, Верховная Рада – обращаются к СНБО с предложениями санкций, то авторы законопроекта хотят сделать, чтобы только Верховная Рада могла обращаться к СНБО.
Также должны рассмотреть президентский законопроект о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.
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