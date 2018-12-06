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      Засідання Верховної Ради: за які важливі законопроекти повинні проголосувати депутати

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      У Верховній Раді мають розглянути зокрема, зміни до закону про статус ветеранів війни. А також про посилення захисту інформаційного простору та щодо імпорту продукції оборонного призначення.

      Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      За її словами, національна безпека та охорона – це сьогодні ключова тема, зокрема, закон про протимінну діяльність будуть розглядати у другому читанні. Він дозволяє скоригувати і розмінувати поля, які знаходяться на українській території, але прилеглі до зони розмежування. Тобто, їх хочуть розмінувати та віддати на користування людям, аби вони змогли їх засіяти.

      На порядку денному є закон про інформаційну безпеку. Він викликав різні думки у парламенті, адже ним хочуть запровадити нову схему накладання санкцій на засоби масової інформації. Якщо зараз декілька державних структур – Кабінет Міністрів, Президент України, Верховна Рада – звертаються до РНБО з пропозиціями санкцій. Автори законопроекту ж хочуть зробити, щоб тільки Верховна Рада могла звертатися до РНБО.

      Також мають розглянути президентський законопроект про припинення договору про дружбу співробітництво з Російською Федерацією.

      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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