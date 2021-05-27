Не исключением является и штаб-квартира Организации Североатлантического договора. Пандемия сильно повлияла на ее привычный график работы, однако с недавних пор двери главного натовского офиса все чаще открываются для высокопоставленных визитеров.

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На прошлой неделе заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствовал в штаб-квартире НАТО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

Во время встречи они обсудили ход реформ и состояние безопасности в Украине. Джоанэ призвал Украину в полной мере пользоваться структурой ее партнерства с НАТО для решения нынешних проблем безопасности для того, чтобы сделать Украину более устойчивой и удовлетворить ее евроатлантические стремления, а также – осуществить основные реформы.

В состав украинской делегации вошел и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, который принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате с Украиной.

Заметим! Визит главнокомандующего ВСУ происходил на фоне значительного роста вызовов и угроз безопасности как Украине, так и евроатлантическому сообществу в целом.

"Очень рад, что сегодня к нам присоединятся главнокомандующие вооруженных сил от наших партнеров с расширенными возможностями из Украины и Грузии", – отметил глава Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич.

Хомчак проинформировал о безопасности Украины

Генерал-полковник Руслан Хомчак во время своего выступления проинформировал международное сообщество о развитии безопасностной среды вокруг Украины, атмосфере в районе проведения Операции Объединенных сил и основных достижениях в реформировании ВСУ.

Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу собственного влияния. Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата и пути назад уже нет,

– сказал Хомчак.

Он также добавил: "В этот период мы оказались, без преувеличения, в уникальной ситуации, когда в сложных безопасностных условиях должны противодействовать российской вооруженной агрессии против нашего государства и одновременно проводить реформы Вооруженных сил Украины".

Руслан Хомчак призвал сформировать системный и консолидированный подход по нейтрализации российских вызовов и угроз. По словам генерала, фактически каждый день приносит признаки новой "холодной" войны.

Обратите внимание Россия до сих пор держит 80 тысяч военных возле границы Украины, – Хомчак военным НАТО

Он обратил внимание присутствующих военных руководителей Вооруженных сил стран НАТО на некоторые аспекты гибридной войны России против Украины. Потому что, несмотря на заявление министра обороны России о возвращении войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает держать примерно 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле разных участков границы с Украиной.



Заседание Военного комитета НАТО / Фото Генштаба ВСУ

Также продолжают находиться в Азовско-черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки из Северного флота и Каспийской флотилии.

По оценкам украинских военных, это позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины.

Пич: Россия продолжает модель агрессивных действий

В то же время главный маршал авиации сэр Стюарт Пич, глава Военного комитета НАТО и старший военный советник генерального секретаря подчеркнул, что Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации, в частности с постоянным нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности и усилением на украинской границе.

По словам Главного военного НАТО, несмотря на сокращение численности российских войск вблизи границы, там остаются десятки тысяч военнослужащих с оружием и техникой.

К теме На украинской границе остаются десятки тысяч войск России, – Столтенберг

Столтенберг встретился с лидерами "Бухарестской девятки"

Накануне саммита НАТО генеральный секретарь встретился с лидерами "Бухарестской девятки". Йенс Столтенберг отметил, что Саммит НАТО, который состоится уже в июне, – это уникальная возможность начать новую главу в трансатлантических отношениях, чтобы укрепить единство между Европой и Северной Америкой.

В более непредсказуемом и конкурентном мире мы должны еще больше действовать сообща и демонстрировать трансатлантическую солидарность не только на словах, но и на деле,

– сказал Столтенберг.

По его словам, на Саммите будет довольно амбициозная и дальновидная повестка дня: укрепление стойкости в решении выступать на защиту друг друга, расширение подхода к безопасности, защите международного порядка.