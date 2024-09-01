Об этом сообщили в Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности 31 августа.

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Законопроект о засекречивании локации предприятий ВПК внесенный в Верховную Раду народными депутатами Игорем Фрисом, Сергеем Демченко и Владимиром Ватрасом.

Этот законопроект позволит убрать из государственных реестров локации предприятий путем внесения "контактной информации" вместо реальных адресов в 30-дневный срок с даты вступления закона в силу,

– отметили в NAUDI.

В ВПК призывают парламент как можно быстрее принять законопроект.