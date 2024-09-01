Про це повідомили в Національній асоціації української оборонної промисловості 31 серпня.

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Законопроєкт про засекречування локації підприємств ВПК внесений до Верховної Ради народними депутатами Ігорем Фрісом, Сергієм Демченком та Володимиром Ватрасом.

Цей законопроєкт дозволить прибрати з державних реєстрів локації підприємств шляхом внесення "контактної інформації" замість реальних адрес у 30-денний термін з дати набрання законом чинності,

– наголосили в NAUDI.

У ВПК закликають парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкт.