Глава Николаевской военно-гражданской администрации отметил, что не заходил в тикток больше недели и был очень удивлен. Об этом он сообщил в своем обращении вечером 6 марта.

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Там столько всего разного накидано смешного. Везде мемчики со мной. Катастрофа,

– сказал Виталий Ким.

"Оказывается, это так происходит", – добавил чиновник.

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