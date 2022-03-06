Голова Миколаївської військово-цивільної адміністраці зазначив, що не заходив у тікток понад тиждень і був дуже здивований. Про це він повідомив у своєму зверненні ввечері 6 березня.

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Там стілько всього різного накидано смішного. Всюди мемчики зі мною. Катастрофа,

– сказав Віталій Кім.

"Виявляється це так відбувається", – додав посадовець.

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