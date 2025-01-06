Это вызывает беспокойство у стран Североатлантического альянса, поэтому НАТО потребует от страны значительно увеличить расходы на ПВО и ПРО для того, что защитить критически важные объекты национальной инфраструктуры, например атомные электростанции или военные базы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Великобритания уязвима к баллистическим ракетам

Источники издания в оборонном ведомстве Британии предупреждают, что страна "находится в опасности уже сейчас". По их словам, в течение 15 лет баллистическая ракета "сможет поразить Британию из любой точки мира".

Как пишут журналисты The Times, во времена холодной войны британские стратеги исходили из того, что остров могут атаковать только ядерными боеголовками. По данным издания, Великобритания десятилетиями не инвестировала в системы противоракетной обороны.

Сейчас Соединенное Королевство тратит лишь 1,6 процента ВВП на "обычную оборону", и у нее нет наземных средств ПВО для защиты важнейших объектов инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет.

Среди потенциальных угроз The Times называет йеменских хуситов, которые могут атаковать британские корабли или военные базы на Кипре баллистическими ракетами. Кроме этого, указывается, что боевики в Ливии потенциально могут нанести удар по Лондону, если у них появятся ракеты дальнего радиуса действия, например, из России или Ирана.

При этом в издании указали, что сейчас Иран располагает арсеналом из примерно 3000 баллистических ракет, в частности способных двигаться со скоростью 4600 миль в час.

В России их гораздо больше, включая сотни межконтинентальных баллистических ракет, а также ракетным комплексом "Орешник", способным развивать скорость 10 Махов и поражать цели на расстоянии 3410 миль – дальность, достаточная для того, чтобы достичь большей части Европы.

Источник издания в Минобороны отметил, что "причина, по которой у Великобритании очень слабая противовоздушная оборона, заключается в том, что в течение 30 лет никто не считал, что она нам нужна". "То, что вы видели в Украине и Израиле, свидетельствует об обратном", – добавил он.