"Азов" отмечает 7 годовщину со дня основания. Именно из Бердянска добровольцы "Черного Корпуса" отправлялись на свои первые боевые выезды, а 5 мая 2014 года они вернулись туда уже как бойцы батальона "Азов", созданного на основании решения МВД.

Первым командиром и лидером "азовского движения" стал Андрей Билецкий. Под его руководством прошли бои за освобождение Мариуполя, Марьинки, Широкино, Павлополя, Лебединского.

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По словам Андрея Билецкого, изначально основу "Азова" составляли 63 бойца. Это были члены организации "Патриот Украины", "Правого сектора", футбольные ультрас и часть "Автомайдана". Сначала полку дали название "Азовье", производную от названия региона – Приазовье, но впоследствии сократили ее до лаконичного "Азов".

"Имел честь возглавить подразделение, ставшим одним из лучших в Национальной гвардии. На самом деле, принцип лидерства чрезвычайно прост: делай, как я. Будь лучшим: просыпайся на час раньше других, тренируйся больше, иди или едь впереди. Когда ты делаешь все правильно, когда у тебя люди начинают впитывать элементарное понятие долга, то рождается простая вещь – порядок. Порядок и иерархия", – рассказал Андрей Билецкий.



Фото с официальной страницы "Национального корпуса"

Первый командир полка добавил, что в полку "Азов" действует принцип "общее благо вместо личного". Долг перед всеми остальными – коллективом, нацией, как угодно. Там честно – те, кто должны быть впереди, элита, а в армии это офицеры: они всегда впереди, они рискуют больше других. Так справедливо: если у тебя больше прав, то должно быть и больше обязанностей,

– добавил Андрей Билецкий. "Черные человечки" Начальник партизанского штаба "Черных человечков", начальник кадровой службы батальона, а затем полка "АЗОВ", "Гражданского Корпуса "АЗОВ" Николай Кравченко с позывным "Крук" рассказал, что история создания батальона тесно связана с теми событиями, которые предшествовали в Харькове в 2014 году. Первые боестолкновения, в которых принимал участие тот коллектив, который впоследствии стал батальоном "Азов", происходили именно в Харькове. Первое – это штурм клуба "Оплот" в ночь с 28 февраля на 1 марта. Тогда мы взяли главный штаб сепаратистов фактически штурмом. Также важной была роль в обороне харьковской облгосадминистрации 1 марта и оборона штаба на Рымарской, где российская сторона понесла первые потери. Это, пожалуй, был первый полноценный бой этой войны,

– рассказал Кравченко.



Фото из личного архива Николая Кравченко

По словам ветерана российско-украинской войны, в бою на Рымарской уже участвовали те люди, которые впоследствии будут участвовать в войне на Донбассе: с одной стороны командовал Андрей Билецких – будущий командир батальона, а затем полка "Азов", а с другой стороны командовал Арсений Павлов, более известный под псевдонимом "Моторола", который впоследствии будет командовать сепаратистским подразделением боевиков "Спарта".

Война уже шла и мы принимали в ней участие, только формально мы были партизанами, а не добровольцами. На момент боя в здании на улице Рымарской находилось более 30 человек, но это не был весь состав. 1 мая можно было завершить в Харькове так называемую "русскую весну", когда был массовый въезд отряда "Черных человечков" в Харьков,

– добавил Кравченко.

Сам Николай Кравченко родился в Харьковской области и имеет четыре высших образования. Он – юрист, экономист, историк, политолог. Кандидат исторических наук. В период 2014 года ему исполнился 31 год. С 2005 года вместе с Андреем Билецким был членом организации "Патриот Украины", является активным участником Революции Достоинства и одним из основателей "Казачьего Дома", где проходили учения добровольцев перед фронтом.



Фото из личного архива Николая Кравченко

В "Казацкой Доме" должны были поселять беженцев из оккупированных территорий. Нашим штабом "Черных человечков" он стал благодаря ребятам из Крыма и Донбасса, которые были в составе нашего отряда. Мы начали там базироваться с апреля 2014 года. С тех пор там начал действовать учебно-мобилизационный центр и штаб сначала партизанского "Черного Корпуса", а затем батальона "Азов", как легального добровольческого формирования,

– рассказал ветеран российско-украинской войны.

"Трудно говорить родственникам, что их сын или брат погиб"

Николай Кравченко и стал руководителем учебно-мобилизационного центра, где тренировал и набирал будущих бойцов полка.

Сложно описывать эмоции. Я понимал, что есть потребность для государства и я понимал, что мне надо выполнять определенную задачу для того, чтобы будущее украинской нации, у меня лично и моей семьи было как таковое. Если я не буду этого делать, то это негативно повлияет на будущее. Каждый, кто приходил к нам, был добровольцем и каждый из них знал, что идет на серьезный риск,

– говорит Кравченко.



Фото из личного архива Николая Кравченко

Мужчина рассказал, что в батальоне "Азов" также был руководителем кадровой службы и отвечал за людей от выезда до прибытия.

Мне приходилось очень часто общаться первым с родственниками наших погибших, потому что я организовывал ритуал прощания и перевозку тел к местам захоронений. И эмоции, конечно, были сложные. Очень трудно говорить родственникам, что их сын, брат, муж погиб и больше никогда не вернется живым. Но приходилось это пережить,

– отметил Кравченко.

Ветеран полка "Азов" говорит, что к войне морально был готов, так как до 2014 года был украинским националистом.

Еще до войны мне пришлось пострадать от определенные репрессий. Сказать, что меня что-то негативно поразило я не могу, но могу сказать, что меня поразило положительно. Меня поразил тот настрой с которым люди шли на войну. Я очень много знаю добровольцев, которые бросали все и шли на смерть ради будущего своей страны и будущих поколений. До Революции Достоинства я думал, что нас, таких фанатичных борцов за Украину, не так много, а оказалось, что нас как минимум тысячи

– отмечает Кравченко.

По словам Николая Кравченко, в частности, освобождение Мариуполя бойцами "Азов" не дало образоваться наземному перешейку между Крымом и Донбассом.

Это во многом поломало планы нашего врага. Оборона Мариуполя в сентябре 2014 года также во многом была ключевой, так как на первых переговорах в Минске россияне захотели говорить о статусе Мариуполя, как "серой зоны", но из-за того, что "Азов" и еще несколько подразделений не дали взять город, это также поломало российские переговоры и они уже говорили о "серой зоне" не в Мариуполе, а в Широкино. Заслуга "Азова" – большая,

– отметил Кравченко.

По его словам, "Азов" до сих пор остается наиболее боеспособным подразделением российско-украинской войны.

Максим Жорин с позывным "Мосе" был в формировании "Черных человечков" с самого начала. Родился на Луганщине и, получив военное образование, получил звание младшего лейтенанта. В 2014 году в возрасте 25 лет начал свой путь в батальоне "Азов" рядовым бойцом. В 2016-2017 годах стал командиром полка, а сегодня возглавляет центральный штаб партии "Национальный Корпус".



Фото с официальной страницы "Национального корпуса"

Начало войны был сложным периодом и физически, и психологически. Поэтому определенно не все были к этому готовы – даже из тех, кто считал себя готовым абсолютно ко всему,

– рассказал Жорин.

Максим Жорин вспоминает, что в детстве украинский язык слышал только в песнях и от людей старшего возраста в селе Луганской области. А в родной школе, где учился будущий командир полка, украинский преподавали как иностранный.

Но была в детстве одна знаковая история. В библиотеке "Рубежного" я нашел книгу, которая называлась "История родного края". Эта книга меня так увлекла, что с того момента я начал интересоваться историей Родины. В подростковом возрасте уже начали формироваться правые взгляды и я стал одним из активных правых Луганской области,

– рассказал Жорин.

По его словам, в первой большой боевой операции принимало участие не более 100 человек. Среди них были и иностранцы.

За всю войну я видел много ребят из других стран, которые воевали, поддерживали, или предоставляли инструкторскую помощь. Первым погибшим в "Азове", на входе в город Марьинка, был россиянин с позывным "Балаган". Все они были с разной мотивацией. От "солдат удачи", которым нравится война, до тех, кто действительно идейно хотел помочь нам защитить Украину. Многие иностранцы из РФ и Беларуси были мотивированы возможностью победить действующий путинский режим,

– говорит Жорин.

Из личного архива Максима Жорина

По словам экс-командира полка "Азов", те иностранцы, которые воевали за Украину, сейчас имеют проблемы с легализацией.

Начиная от вида на жительство, паспорта и официальной возможности участвовать в боевых действиях. Были приняты отдельные решения, например, иностранцам разрешили воевать в составе ВСУ. Но до сих пор нелегко эту процедуру пройти, а получить возможность проживать легально – вообще почти невозможно,

– рассказал глава центрального штаба партии "Национальный Корпус".

"Когда погибают бойцы, ты все равно несешь за это ответственность"

Максим Жорин прошел путь от рядового бойца, был командиром отделения, взвода, роты, батальона и последние полтора года службы командовал полком.

Самым тяжелым для командира всегда является принятие правильных решений, ответственность за все. И безусловно, это потери. Когда погибают бойцы, даже если напрямую от тебя не зависело, ты все равно несешь за это ответственность. Как минимум, моральную,

– рассказал ветеран "Азова".

По его словам, одними из самых тяжелых были бои за Широкино, где из-за высокой интенсивности этих боев сутками не было возможности спать и есть.

В 2014 году тоже были тяжелые бои. Но бой, который я, наверное, не забуду никогда, это – 12 декабря 2014 года в районе населенных пунктов Октябрь и Павлополь. В этот день погиб мой друг, которого я знал очень давно. Во время операции его группа перестала выходить на связь. Я с другой группой выехал узнать, что с ними произошло. Они наехали на мину, их машина взорвалась. Мой друг уже был мертвым: лежал с оторванной головой. Еще несколько ребят были ранены, мы им оказывали помощь и держали параллельно оборону. В момент, когда уже планировали уход, мой лучший друг наехал на еще одну мину,

– рассказал Жорин.

И добавил: "Я просто стоял и видел как его машина взлетела в воздух, рассыпалась, как яичная скорлупа и он с огромной высоты упал на землю. К счастью он выжил, хотя шансы он имел невысокие. Но это человек с характером. Он потерял ногу , но сегодня ничего не мешает ему быть активным гражданином с активной жизненной позицией. И ничего его не может остановить".



Фото с официальной страницы "Национального корпуса"

По словам экс-командира полка, "Азов" смог перейти на современные мировые стандарты управления и обучения, используя опыт западных стран.

По сравнению с 2014 годом также существует большая разница между набором в полк "Азов" с тем, что есть сейчас. В начале российско-украинской войны в полк преимущественно брали людей за морально-волевыми и мировоззренческими принципами. Также они проходили подготовку, которая давала им только определенные базовые знания.

Сейчас, чтобы попасть в полк, надо пройти полноценный курс молодого бойца, в который входят и психологические, интеллектуальные, и очень серьезные физические испытания. Разница огромная. Разное время – разные условия. Сейчас полк может себе позволить набирать с помощью таких испытаниц, и далеко не каждый может туда попасть. Честно говоря, не уверен, что все те, кто стоял у истоков "Азова", смогли бы пройти все эти "муки",

– говорит Жорин.

"Каждая потеря – это тяжелая травма, шрам на теле" Азова "

С начала российско-украинской войны, в целом в боях в "Азове" погибли 38 бойцов и двое пропали без вести.

Каждая потеря – это тяжелая травма, шрам на теле "Азова". Но это никогда не демотивировало полк, не заставляло опускать руки или разочаровываться. Наоборот, после каждой потери мы становились еще более решительными и уверенными. За каждого из погибших мы должны отомстить,

– отметил Максим Жорин.

Экс-командир полка говорит, что война делает сильных еще сильнее. А слабых просто пережевывает.

"Азов" – это действительно большая боевая семья. Возможно это и есть то главное, что его отличает от других подразделений. Может это не очень хорошо с моей стороны по отношению к другим, но в плане внутреннего климата и отношений, я могу назвать "Азов" лучшим подразделением, которое есть в Украине. Все – от рядовых бойцов до командиров – являются побратимами. При этом, существует жесткая иерархия и дисциплина. Атмосферу эту сложно описать, но ее чувствуешь, когда находишься там. Видимо, чтобы ее понять, надо быть азовцем", – рассказал Жорин.

Дмитрий Кухарчук с позывным "Слип" – гранатометчик и бывший боец ​​"Азова". Имеет два высших образования: учился на факультете экономики, менеджмента и права и по специальности "Философия". До войны хотел заниматься преподавательской деятельностью и получить докторскую научную степень. Однако, в 23 года после оккупации Крыма, вместе с друзьями в Черкассах организовали собственную ячейку "Правого сектора".



Фото из журнала "Willlive"

В Черкасской области мы собрали тогда около 300 человек, которые были готовы ехать и освобождать полуостров, но получили отбой от власти. Далее мы продолжили просто создавать так называемую собственную территориальную оборону и искать подразделение в который можно поехать воевать за Украину. И такое подразделение мы нашли 29 мая. Мы с друзьями приехали в "Казацкий Дом", в Киеве и надеялись, что на следующий день поедем участвовать в боевых действиях, но нам пришлось немного подождать. Пройдя военную подготовку 23 июня, мы уже были в Бердянске на базе батальона "Азов",

– вспоминает Кухарчук.

Подготовку в виде 5-дневного тренинга проходили под Киевом с бывшими представителями "Альфы".

На самом деле 5 дней было мало, но мы просто нанимали инструкторов, чтобы получить хоть какие-то знания, потому что мы понимали, что война будет не на 2 недели, а на много больше. Прибыв в Бердянск, была занята бывшая дача Януковича в Урзуфе, а уже после этого начались наши первые боевые операции. К сожалению, мы к освобождению Мариуполя не успели, но во всех последующих операциях мы участвовали,

– говорит Кухарчук.

По его словам, "Азов" в 2014 году состоял "исключительно из романтиков", у которых была цель.

Тогда Азов состоял из людей, большинство из которых не проходили элементарно даже службу в армии. Видимо, это и хорошо, потому что тогдашняя служба в армии во времена Януковича и предыдущих президентов ничему хорошему, как правило, люди не учила. Нанимая инструкторов и пытаясь учиться по учебникам, люди заложили фундамент для того, чтобы сформировать на данный момент, по моему мнению, одно из самых боеспособных подразделений в Украине. Если сравнивать с другими подразделениями, на всех внутренних учениях, "Азов" получает первые места. Во всех операциях "Азов" тоже один из первых,

– рассказывает Кухарчук.



Фото из журнала "Willlive"

Во время Широкинской операции Дмитрий Кухарчук был командиром взвода. По его словам, Широкинская наступательная операция показала всему миру, что украинская армия может наступать. Именно во время этих боев за 5 дней удалось освободить 30 км линии фронта и 6 населенных пунктов.

"Азов" для меня – лучшее воспоминание в жизни. Я считаю, что для каждого человека, который себя уважает, лучшим воспоминанием должно быть то, как он защищал свою Родину,

– подчеркнул Кухарчук.

"Майдан был естественной историей"

Владиславу Соболевскому с позывным "Борисфен" в 2014 году было 25 лет. Мужчина закончил Национальный педагогический университет имени Драгоманова и работал на стройке. Во время Революции Достоинства в числе первых вышел на Майдан. А во время войны с Россией в рядах батальона, а позже полка "Азов" прошел путь от рядового солдата до начальника штаба.



Фото из журнала "Willlive"

Для меня Майдан был естественной историей, так как революция назревала и она должна была состояться, а война стала сюрпризом, к которому надо было готовиться. Мы не были готовы, но все равно организовались и поехали в батальон "Азов", который в то время имел реноме одного из самых националистических и боеспособных. На момент мая 2014 года люди не всегда понимали даже, что такое винтовка и для них выбрать правильно подразделение было крайне трудно, но мне повезло,

– говорит Соболевский.

Мужчина рассказывает, что на войну приехал 3 июня, пройдя два пятидневных тренинга.

Сейчас это смешно говорить, потому что сегодня тот, кто хочет стать бойцом "Азова" должен около 8-9 недель готовиться физически и усваивать знания. А мы без военного опыта и военной службы за 5 дней получили какие-то базовые навыки, затем еще потренировались несколько дней в Гидропарке и поехали в "Азов", собранные волонтерами. Кстати, должен сказать спасибо всем тем, кто собирал нас тогда на войну, потому что и сейчас эта экипировка – достойная,

– отмечает экс-командир штаба полка.

Мужчина говорит, что самым трудным для него были именно те бои, где он руководил, а не воевал: Широкинская наступательная операция и оборона Широкино.

Быть командиром – всегда труднее, чем просто солдатом. Все бои, где надо было отвечать за тысячи жизни людей, за результат и за победу – тяжелые. Иногда, хотелось помочь ребятам, находясь вместе с ними, но надо было быть в штабе на командном пункте,

– говорит Соболевский.



Фото из журнала "Willlive"

Ветаран российско-украинской войны рассказывает, что с мотивацией и юмором на войне у "азовцев" проблем никогда не было.

Самое смешное, что могу вспомнить – когда с нашей базы по Бердянске мы ехали в Урзуф. Мы приезжали на колхозных "Камазах", на которых зерно возят со своими пожитками. Побратим Руни вывалился из того "Камаза", засмотревшись в телефон, но не упал, а просто повис на ремне прямо на борту "Камаза" и некоторое время так ехал, пока мы не сказали водителю, что один боец ​​находится за бортом "Камаза",

– вспоминает экс-командир штаба полка.

"Эта война – это не просто рана"

Владислав Соболевский говорит, что хотел бы преподавать "Защиту Отечества" в школах детям.

"Взгляды очень изменились, я считаю, что множество мужчин и женщин во время войны с РФ переродились и увидели, что они жили неправильно. У нас есть возможность расставить правильно акценты и понять, что такое наша земля. Ранее мы читали только в книжках, что такое воевать за свою землю, а сейчас мы это творим своими руками и уже следующее поколение, которое вырастет, услышит от нас, насколько важно защищать свое. "Азов" для меня – большая семья, и я точно знаю, что вернусь в эту семью, потому что еще будет война", – вспоминает он.

Эта война – это не просто рана, на теле Украины, это также источник для построения нашей нации. Это как прививка, ведь мы постоянно видим, что эти люди нам не друзья и хотят нас убить. Оттуда мы и черпаем мотивацию строить Украину,

– говорит Соболевский.

По словам экс-командира штаба полка, "Азов" стал полноценным, профессиональным подразделением из людей, у которых не было военного образования, а лишь мотивация и желание.

Особенность нашего подразделения также заключается в том, что мы заботимся о людях. Наши люди – это наше все, не вооружение, не техника, а люди, потому что именно они воюют,

– отметил Соболевский.

Боец полка "Азов" Дмитрий Дорошенко с позывным "Бомба" закончил университет культуры, став специалистом в области рекламы и связей с общественностью. В рядах полка "Азов" отвоевал 2 года, после чего затеял проект "Казацкий дом. Центр развития молодежи" в Киеве.



Фото из журнала "Willlive"

"Там шла война, наши друзья были там"

"Мне было 22 года. На тот момент я хотел заниматься очень простым делом – быть барменом. Тогда я считал, что это будет самая крутая для меня работа. По специальности не работал, потому что на тот момент она была не столь популярной. Пойти на войну мы решили в начале лета. У меня есть друг детства, с которым мы дружим и вместе ездили "болеть" на футбол. На тот момент у нас был один знакомый, который уже был в "Азове". Мы его набрали просто спросить: "Как дела ?". А он как раз собирался на боевую операцию и стало не по себе. Там шла война, наши друзья были там, то почему же мы сидим дома? Мы начали искать варианты, как поехать на войну", – рассказал Дорошенко.

Боец полка "Азов" вспоминает, что придя в "Казацкий Дом", надо было пройти собеседование, многодневный тренинг и "Курс молодого бойца" под Борисполем, где рассказывали как обращаться с оружием и как работать в группе. Дмитрий Дорошенко сначала был пехотинцем в первой роте в первом взводе, затем медиком.

Нас учили оказывать первую домедицинскую помощь в полку: как обнаружить ранение, оказать первую помощь и транспортировать в безопасную зону. В автомобиле "Спартан" после Широкинской операции, мы транспортировали раненых и оказывали им помощь. Также, находясь на локации во время самих боевых действий оказывали помощь нашим ребятам и бойцам из других подразделений. Ребята из батальона "Донбасс", которым я оказал первую помощь, потом лежали с нашим раненым другом с позывным "Маугли". Они встретились в одной больнице и самое интересно, что "Маугли" учил меня оказывать первую домедицинскую помощь,

– вспоминает Дорошенко.

Вернувшись в Киев, мужчина создал молодежный центр, где проводятся лекции, тренинги и тренировки. Впоследствии Дорошенко занялся патриотическим воспитанием, что включает детские лагеря, тренировки и тренинги.

Некоторым детям, на момент, когда я ушел из молодежного центра, было по 16 лет. Они выросли при мне и сейчас они служат в полку "Азов". Это гордость, что есть молодежь, которая готова защищать страну. К сожалению, в нашей стране национально-патриотическим воспитанием не очень хорошо занимаются. Хотелось бы, чтобы не только военнослужащие этим занимались, а чтобы это было элементом государственной политики. На данный момент, не все дети даже знают, что идет война и не все дети уважают военнослужащих. Мы воспитываем детей, чтобы у них была коллективная ответственность. Хотелось бы, чтобы дети-украинцы знали свою историю, своих героев и чтобы у нас не повторилась больше так называемая "русская весна",

– говорит Дорошенко.