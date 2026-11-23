Об этом президент написал в своих социальных сетях.

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Какие решения готовятся для Киева?

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ликвидации последствий российских ударов по Украине. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено ситуации в Киеве и обеспечению стабильной работы критически важной инфраструктуры столицы.

По словам главы государства, в ходе совещания были заслушаны доклады о ситуации в различных регионах, в частности в Киеве. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко предложил ряд мер, которые должны помочь решить проблемы столицы в энергетической сфере и улучшить работу инфраструктуры. Также предложения касаются организации соответствующих процессов в городе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что задачи непростые, однако правительство обеспечит максимальную поддержку для их реализации. В то же время президент рассчитывает на полное содействие со стороны городских властей Киева.