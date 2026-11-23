Зеленський анонсував нові рішення для захисту енергетики Києва / Телеграм канал Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку низки рішень для Києва, які стосуватимуться енергетики, інфраструктури та організації роботи відповідних процесів.
Про це президент написав у своїх соцмережах.
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Які рішення готують для Києва?
Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів по Україні. Окрему увагу під час обговорення приділили ситуації в Києві та забезпеченню стабільної роботи критичної інфраструктури столиці.
За словами глави держави, під час наради заслухали доповіді щодо ситуації в різних регіонах, зокрема в Києві. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко запропонував низку кроків, які мають допомогти розв'язати проблеми столиці в енергетичній сфері та покращити роботу інфраструктури. Також пропозиції стосуються організації відповідних процесів у місті.
Володимир Зеленський наголосив, що завдання непрості, однак уряд забезпечить максимальну підтримку для їх реалізації. Водночас президент розраховує на повне сприяння з боку міської влади Києва.
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