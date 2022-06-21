Защита людей от насилия

Ратификация Стамбульской конвенции является важным шагом для становления европейской Украины. Теперь за дискриминацию и насилие придется отвечать.
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Украина уверенным шагом идет к единению с ЕС. Наше государство даже в экстремальных условиях готово принимать необходимые решения и законы.
Ратификация Стамбульской конвенции является важным шагом для становления европейской Украины. Теперь за дискриминацию и насилие придется отвечать.
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