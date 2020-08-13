Эксперты StateWatch сообщили, что в фонде борьбы с COVID-19 осталось 3 миллиарда гривен из ранее выделенных 65. Больше, чем половину денег из фонда направят на ремонт дорог – это 35 миллиардов гривен.

На здравоохранение выделили 16 миллиардов, для финансирования фонда борьбы с безработицей – 7 миллиардов. Еще 2,5 – доплаты правоохранителям. 35 миллиардов выделили на ремонт дорог. И это все из фонда борьбы с COVID-19. Подробнее о целесообразности выделения средств министерствам – читайте в материале 24 канала.

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По словам эксперта StateWatch Александра Леминова, фонд борьбы с коронавирусом насчитывал сперва больше, чем 65 миллиардов гривен. Однако все понимали, что эти средства не будут использованы полностью на нужды борьбы с COVID-19.

Больше всего возмутило то, что был запрос на почти 3 миллиарда гривен со стороны МВД на потребность доплат нацгвардейцам, пограничникам и сотрудникам Нацполиции. Каким образом подчиненные Арсена Авакова боролись с коронавирусом – до сих пор не известно,

– подчеркнул эксперт.

Леминов отметил, что были требования предоставить средства Министерству экономического развития и Министерству социальной политики. Но наиболее странно – оплачивать зарплаты сотрудникам Нацполиции, пограничниками и нацгвардейцам из Фонда борьбы с COVID-19.

"Я не один раз видел, как жестоко себя ведут сотрудники Нацполиции, в частности, некоторые спецподразделения, которые были созданы уже при Арсене Авакове. Не раз видел, как они хамят и каким образом ведут себя за средства налогоплательщиков", – рассказал он.

Что известно о средствах, выделенных на ремонт дорог

Эксперт сообщил, надо понять, что 65 миллиардов гривен – это вопрос испуга, ведь власть еще тогда не знала масштабов пандемии. Сейчас они поняли, что эти деньги не нужны. В конце концов было решено выделить средства на реконструкцию дорог.

Александр Леменов отметил, что сейчас есть программа "Большая стройка". Так власти пытаются продемонстрировать, что средства выделяются на нужды автотранспортных путей. Однако надо заметить, что почему-то тендеры разыграются между 4 крупными компаниями.

Журналисты Bihus.info подсчитали, что если бы не было соответствующей монополизации среди четырех компаний по строительству транспортных путей, то в Украине можно было бы делать на 15-20% больше дорог.

Предоставляя монополию на строительство дорог, в частности из коронавирусного фонда, мы теряем 15-20 миллиардов,

– пояснил эксперт StateWatch.



Ремонт и строительство каких дорог запланированы на 2020 год / Инфографика 24 канала

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