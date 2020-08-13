Експерти StateWatch повідомили, що у фонді боротьби з COVID-19 залишилось 3 мільярди гривень з раніше виділених 65. Більше, ніж половину грошей з фонду використають на ремонт доріг – це 35 мільярдів гривень.

На охорону здоров’я виділили 16 мільярдів, для фінансування фонду боротьби з безробіттям – 7 мільярдів. Ще 2,5 – доплати правоохоронцям. 35 мільярдів виділили на ремонт доріг. І це все з фонду боротьби з COVID-19. Детальніше про доцільність виділення коштів міністерствам – читайте в матеріалі 24 каналу.

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За словами експерта StateWatch Олександра Лємінова, фонд боротьби з коронавірусом нараховував спершу більше, ніж 65 мільярдів гривень. Однак всі розуміли, що ці кошти не будуть використані повністю на потреби боротьби з COVID-19.

Найбільше обурило те, що був запит на майже 3 мільярди гривень з боку МВС на потребу доплат нацгвардійцям, прикордонникам та співробітникам Нацполіції. Яким чином підлеглі Арсена Авакова боролися з коронавірусом – досі не відомо,

– наголосив експерт.

Лємінов зазначив, що були вимоги надати кошти Міністерству економічного розвитку та Міністерству соціальної політики. Але найбільш дивно – оплачувати зарплати співробітникам Нацполіції, прикордонниками та нацгвардійцям з фонду боротьби з COVID-19.

"Я не один раз бачив, як жорстоко себе ведуть співробітники Нацполіції, зокрема, деякі спецпідрозділи, які були створені вже за Арсена Авакова. Не раз бачив, як вони хамлять та яким чином поводять себе за кошти платників податків", – розповів він.

Що відомо про кошти, виділені на ремонт доріг

Експерт повідомив, треба зрозуміти, що 65 мільярдів гривень – це питання переляку, адже влада ще тоді не знала масштабів пандемії. Наразі вони зрозуміли, що ці гроші не потрібні. Зрештою було вирішено виділити кошти на реконструкцію доріг.

Олександр Лємєнов зазначив, що зараз є програма "Велике будівництво". Так влада намагається продемонструвати, що кошти виділяються на потреби автотранспортних шляхів. Однак треба зауважити, що чомусь тендери розіграються між 4 великими компаніями.

Журналісти Bihus.info підрахували, що якби не було відповідної монополізації серед чотирьох компаній щодо будівництва транспортних шляхів, то в Україні можна було б робити на 15-20% більше доріг.

Надаючи монополію на будівництво доріг, зокрема з коронавірусного фонду, ми втрачаємо 15-20 мільярдів,

– пояснив експерт StateWatch.



Ремонт та будівництво яких доріг заплановане на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

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