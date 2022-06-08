Мы это сделали

В марте присоединились к Европе, послав российский киловатт по известному адресу.

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Мы его и так не покупали с прошлого июня. А теперь мы получили решение ENTSO-E, открывающее возможность экспорта электроэнергии в страны Евросоюза. Это первый реальный взаимовыгодный шаг настоящей, недекларативной европейской интеграции.

Польза для Украины очевидна

Если раньше электроэнергию экспортировал один энергетический остров одного олигарха, сейчас это смогут делать государственные компании. Я не имею права озвучивать потенциальные доходы государства, чтобы не влиять на рынок ЕС, но можно сказать, что речь идет о миллиардах евро в год.

Если мы воспользуемся этой возможностью, то сможем получить прибыль не меньше, чем от деятельности газотранспортной системы.

Польза для Европы не меньше

Страны ЕС смогут покупать украинскую энергию, "климатически нейтральную" электрическую энергию, производимую без выбросов углерода, и потому помогает реализовать стратегию "зеленого перехода".

Более того, страны ЕС смогут заместить часть российского газа, используемого сейчас для электрогенерации. Речь идет о миллиардах кубометров ненужного больше российского газа. Это наш общий интерес – отказ от российских энергоносителей, и мы сейчас партнеры с Европой.

Война против Украины четко расставила акценты, и европейские политики теперь ясно понимают, что российские энергоносители – это оружие.

Экспорт из Украины позволит оградить от шантажа и появления новых Орбанов, зависящих от дешевых контрактов. Мы работаем по понятным, прозрачным и рыночным правилам.

Первая ласточка

Эта победа также учит нас, что хорошие новости нужно готовить годами. Мы смогли переломить скептицизм некоторых европейских чиновников и дипломатов продолжительной и профессиональной работой.

Синхронизация с ENTSO-E произошла ускоренными темпами уже во время войны, "Укрэнерго" через несколько недель сделали то, что должны были делать полтора года.

Но не только профессионализм энергетиков позволил получить этот результат. Это также результат 5 лет подготовки, которую тихо, но непрерывно осуществляли шаг за шагом.

И результат ежедневной работы по убеждению европейцев в надежности нашего государства и в том, насколько опасна Россия. И результат внедрения реформы корпоративного управления. В "Укрэнерго" наблюдательный совет и правление работают независимо, в интересах государства и граждан, без политического влияния. Европейцы это оценили.

Если бы этого не было, даже война не убедила бы европейские институции и отдельного дипломата, работавшего и работающего в Киеве. Мы не просто это сделали, коллега. И это только начало.