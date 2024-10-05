О "реформированном" уроке "Защита Украины" Маричка Падалко написала на своей странице в фейсбук. В Минобразования уже отреагировали на заявления журналистки.

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Как проходила "Защита Украины" у дочери Падалко

Два урока подряд дети записывали под диктовку учителя "инструкцию" как разбирать автомат даже без всякого изображения автомата. Я уже не говорю о его муляже. Конечно, половину названий деталей оружия они даже не понимали,

– отмечает ведущая.

Падалко добавила, что после этого дети два урока маршировали в спортзале под слова "Струнко" и "Равняйсь".

Обновленный курс "Защита Украины теперь предусматривает не один урок в неделю, а целый учебный день раз в месяц. Дети учатся не в своей школе, а в специально выбранной. Маричка Падалко говорит, что ожидала того, что заведения для этого урока должны были бы укомплектовать оборудованием для тренировок и набрать новых учителей, например, из числа ветеранов – однако этого не произошло.

Журналистка призналась, что ее дочь вернулась после школы разочарованной. Ее муж – военный Егор Соболев, также раскритиковал такую методику.

"Егор, который узнал от нас о таком преподавании Защиты Украины, вообще разозлился. Сказал, что пусть о*ки так учат своих детей. И это до*баный совок, против которого украинцы воюют", – эмоционально прокомментировала ведущая.

Что ответили в Минобразования

В комментариях к посту появился комментарий официального аккаунта Министерства образования. Там отметили, что Департамент образования и науки Киева до сих пор не присоединился к педагогическому эксперименту и не имеет оснований для преподавания по новой программе.

Комиссия по вопросам образования единогласно дала поручение департаменту присоединиться к инновационному образовательному проекту и мы ожидаем решения,

– отметили там.

В Минобразования добавили, что имеют примеры других общин, где дети с восторгом выходят из ячеек, где преподают по новой программе. Представители структуры обещают вскоре поделиться успешными кейсами.