Про "реформований" урок "Захист України" Марічка Падалко написала на своїй сторінці у фейсбук. У Міносвіти вже відреагували на заяви журналістки.

Дивіться також У школах можуть заборонити російську мову: що відомо про новий законопроєкт

Як проходив "Захист України" у доньки Падалко

Два уроки поспіль діти записували під диктовку вчителя "інструкцію" як розбирати автомат навіть без жодного зображення автомата. Я вже не кажу про його муляж. Звісно, половину назв деталей зброї вони навіть не розуміли,

– зазначає ведуча.

Падалко додала, що після цього діти два уроки марширували у спортзалі під слова "Струнко" та "Рівняйсь".

Оновлений курс "Захист України тепер передбачає не один урок на тиждень, а цілий навчальний день раз на місяць. Діти навчаються не у своїй школі, а в спеціально обраній. Марічка Падалко каже, що очікувала на те, що заклади для цього уроку мали б укомплектувати обладнанням для тренувань і набрати нових вчителів, наприклад, з-поміж ветеранів – однак цього не сталося.

Журналістка зізналася, що її донька повернулася після школи розчарованою. Її чоловік – військовий Єгор Соболєв, також розкритикував таку методику.

"Єгор, який дізнався від нас про таке викладання Захисту України, взагалі розлютився. Сказав, що нехай о*ки так вчать своїх дітей. І це до*баний совок, проти якого українці воюють", – емоційно прокоментувала ведуча.

Що відповіли у Міносвіти

У коментарях до поста з'явився коментар офіційного акаунту Міністерства освіти. Там зазначили, що Департамент освіти та науки Києва досі не долучився до педагогічного експерименту та не має підстав до викладання за новою програмою.

Комісія з питань освіти одноголосно дала доручення департаменту доєднатися до інноваційного освітнього проєкту і ми очікуємо рішення,

– зазначили там.

У Міносвіти додали, що мають приклади інших громад, де діти із захватом виходять з осередків, де викладають за новою програмою. Представники структури обіцяють незабаром поділитися успішними кейсами.