Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, своими террористическими ударами враг пытается создать среди украинцев так называемый "управляемый хаос".

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ПВО реагирует на все угрозы

Сергей Братчук рассказал, что первый метод – усиление противовоздушной обороны. Страны-союзники обещали нашему государству способствовать усилению системы ПВО, чтобы она могла реагировать на угрозы по всей нашей территории.

В Украине достаточно высокий процент сбития воздушных целей. На все сложности, которые баллистика несет для наших населенных пунктов, противовоздушная оборона максимально реагирует.

Но мы говорим о том, что обломки ракет, которых очень много сбивается, все-таки не могут раствориться в воздухе. К сожалению, они падают фактически на ту локацию, где враг хочет нанести удар. По крайней мере если говорим о баллистике,

– подчеркнул спикер.

Удары на опережение важны

Спикер Украинской добровольческой армии “Юг” заметил, что второй вариант – это удары на опережение. Сегодня это тоже происходит силами различных структур Сил обороны Украины. В частности, когда говорится об уменьшении ресурсов врага.

Надеюсь, это станет такой стратегией и традицией, когда ежедневно будут поражаться химические заводы. Потому что химия – это те компоненты, которые входят в состав ракетного топлива, которое используется самолетами тактического или стратегического уровня. То есть те носители, которые могут и наносят удары по территории нашего государства,

– сказал он.

Враг пытается создать на территории Украины так называемый "управляемый хаос", когда люди устали от террора, ежедневных смертей, ранений, угроз. Оккупанты надеются, что украинцы будут требовать от власти пойти на территориальные и другие уступки.

"Надо отдать должное нашему обществу, что держится. За это огромная благодарность подавляющему большинству украинских граждан. Поэтому самое главное для мирных людей сегодня – соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги", – подчеркнул Братчук.