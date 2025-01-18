Це 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, своїми терористичними ударами ворог намагається створити серед українців так званий "керований хаос".

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ППО реагує на усі загрози

Сергій Братчук розповів, що перший метод – підсилення протиповітряної оборони. Країни-союзники обіцяли нашій державі сприяти посиленню системи ППО, аби вона могла реагувати на загрози по всій нашій території.

В Україні досить високий відсоток збиття повітряних цілей. На усі складнощі, які балістика несе для наших населених пунктів, протиповітряна оборона максимально реагує.

Але ми говоримо про те, що уламки ракет, яких дуже багато збивається, все-таки не можуть розчинитися у повітрі. На жаль, вони падають фактично на ту локацію, де ворог хоче завдати удару. Принаймні якщо говоримо про балістику,

– підкреслив речник.

Удари на випередження важливі

Речник Української добровольчої армії “Південь” зауважив, що другий варіант – це удари на упередження. Сьогодні це теж відбувається силами різних структур Сил оборони України. Зокрема, коли мовиться про зменшення ресурсів ворога.

Сподіваюся, це стане такою стратегією та традицією, коли щодня будуть уражатися хімічні заводи. Тому що хімія – це ті компоненти, які входять до складу ракетного палива, яке використовується літаками тактичного або стратегічного рівня. Тобто ті носії, які можуть і завдають ударів по території нашої держави,

– сказав він.

Ворог намагається створити на території України так званий "керований хаос", коли люди втомлені від терору, щоденних смертей, поранень, загроз. Окупанти сподіваються, що українці будуть вимагати від влади піти на територіальні та інші поступки.

"Треба віддати належне нашому суспільству, що тримається. За це величезна подяка переважній більшості українських громадян. Тому найголовніше для мирних людей сьогодні – дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги", – наголосив Братчук.