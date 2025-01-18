Ведучий 24 Каналу Олекса Кібкало зазначив, що складно сказати, що саме хотіли уразити росіяни в центрі Києва. Він висловив думку, що якби ракети цілими долетіли до своєї цілі, пошкоджень і жертв було б значно більше.

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Могло відбутися відхилення від траєкторії польоту ракети

Кібкало розповів, що коли сигнал повітряної тривоги закінчився, він вже збирався спати, але згодом почув перший вихід ракети ППО.

Почув, як працює система ППО. Був трохи здивований, оскільки тривоги вже не було, кинувся дивитися, що відбувається. За декілька хвилин почув, як вилетіла друга партія ракет, які напевно перехоплювали балістику. Це відбувалось о 5:45,

– озвучив ведучий 24 Каналу.

З його слів, коли балістичні ракети тільки створювалися, була проблема у тому, що коли вигорало всередині пальне, яке слугувало внутрішнім каркасом, корпус ракети стискався. Тоді ракета починала йти не по балістичній траєкторії, а отримувала додатковий спротив повітря і її несло в бік.

"Це призводило до значного розкидання в радіусі, ракета не влучала чітко в ціль. Зараз сучасніші ракети, вони були уражені й по суті відбулося те саме. Припускаю, що навіть якщо ракета не розсипалася на фрагменти, а була просто пошкоджена, то вона змінила свою форму і відбулося відхилення від траєкторії, яку запланував ворог", – розповів Кібкало.

Ведучий 24 Каналу повідомив, що наразі відомо про 3 загиблих, чоловік і жінка згоріли в мікроавтобусі, хто став третьою жертвою – з'ясовується. Внаслідок удару по столиці частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автотранспорт та магістральний водогін. На місці працювали 84 рятувальники та 22 одиниці техніки ДСНС.