Побратим морского пехотинца потерял руку и ногу под Бахмутом в июле 2022 года, когда попал под кассетный обстрел. Сражался он в составе 14 бригады имени Князя Романа.
Заметьте Не боюсь врага, а от нее услышать "нет" боюсь, – морпих Дианов рассказал о единой любви в жизни
Что рассказал Дианов о передаче денег
Михаил Дианов сказал, что историю Романа Григоряна узнал, когда сам был на операции в США, прямо в Вашингтоне.
Тогда он пообщался с представителями благотворительного фонда PROTEZ Foundation и договорился о протезировании.
Благодаря вашей помощи мне, Роману в эти дни в Миннеаполисе (США) ставят качественные бионические протезы. На это я передал чуть больше 2 миллионов гривен из ваших донатов. Если точно – 52 313 долларов,
– написал защитник "Азовстали".
Военный также добавил, что его собрат Роман Григорян родом из Хмельнитчины. Он, как и сам Дианов, отец дочери.
"Ваша помощь мне теперь позволить Роману ходить и обнимать дочь", – отметил защитник Мариуполя.
Кратко о Михаиле Дианове
- Военный родом из Тернополя. Он защищал Мариуполь и с ранением попал в плен к врагам весной 2022 года. Россияне не оказывали ему должной медицинской помощи.
- Поэтому после возвращения из плена 21 сентября 2022 года стало известно, что в кости на руке Михаила Дианова не хватает 4 сантиметров. После этого люди собрали на лечение военного более 23 миллионов гривен.
- Впоследствии герой заявил, что деньги отдаст на лечение собратьев. Ведь его операции и реабилитацию согласился оплачивать спонсор. Михаила Дианова прооперировали в США в конце 2022 года, он уже вернулся в Украину.