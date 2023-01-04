Побратим морского пехотинца потерял руку и ногу под Бахмутом в июле 2022 года, когда попал под кассетный обстрел. Сражался он в составе 14 бригады имени Князя Романа.

Заметьте Не боюсь врага, а от нее услышать "нет" боюсь, – морпих Дианов рассказал о единой любви в жизни

Что рассказал Дианов о передаче денег

Михаил Дианов сказал, что историю Романа Григоряна узнал, когда сам был на операции в США, прямо в Вашингтоне.

Тогда он пообщался с представителями благотворительного фонда PROTEZ Foundation и договорился о протезировании.

Благодаря вашей помощи мне, Роману в эти дни в Миннеаполисе (США) ставят качественные бионические протезы. На это я передал чуть больше 2 миллионов гривен из ваших донатов. Если точно – 52 313 долларов,

– написал защитник "Азовстали".

Военный также добавил, что его собрат Роман Григорян родом из Хмельнитчины. Он, как и сам Дианов, отец дочери.

"Ваша помощь мне теперь позволить Роману ходить и обнимать дочь", – отметил защитник Мариуполя.

Кратко о Михаиле Дианове