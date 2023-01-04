Герой признался, что сам виноват в разводе. А его бывшая жена – отличная женщина. Дианов до сих пор любит Ольгу, однако опасается, что она не захочет восстановить отношения.

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Защитник Мариуполя добавил, что после развода не находил себе места. Услышать отказ сейчас – словно во второй раз расстаться. Поэтому лучше не спрашивать.

Я однолюб. Но мы вместе не будем, потому что мы разные. Я люблю ее. Я боюсь сделать ей предложение. Я боюсь услышать "нет". Я не боюсь врага, не боюсь сражения, а вот от нее услышать "нет" боюсь,

– заметил Дианов.

Кроме того, морпех заметил, что когда вернулся из плена, проявлять внимание начали даже давние знакомые, которые когда-то не отвечали взаимностью. Теперь взаимностью не отвечает уже сам Дианов.

Дианов вернулся из США, где пережил операцию