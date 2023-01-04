Герой зізнався, що сам винен у розлученні. А його колишня дружина – чудова жінка. Діанов досі любить Ольгу, однак боїться, що вона не захоче відновити стосунки.

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Захисник Маріуполя додав, що після розлучення не знаходив собі місця. Почути відмову зараз – ніби вдруге розлучитися. Тому краще не запитувати.

Я однолюб. Але ми разом не будемо, тому що ми різні. Я її люблю. Я боюся їй зробити пропозицію. Я боюся почути "ні". Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути "ні" боюсь,

– зауважив Діанов.

Окрім того, морпіх зауважив, що коли повернувся з полону, залицятися до нього почали навіть давні знайомі, які колись не відповідали взаємністю. Тепер взаємністю не відповідає вже сам Діанов.

Діанов повернувся зі США, де пережив операцію