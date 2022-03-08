Прежде всего, военный обратился на азербайджанском языке и призвал все граждан своей страны поддержать украинский народ.

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Затем мужчина обратился к Рамзану Кадырову и спросил: "С тех пор как измена твоего народа имеет право обращаться к народному избраннику?".

К народному, а не ставленнику Путина, которых отправил своих кадыровцев на смерть... Твоя смелость лишь на словах, как и твоя честь. А украинский президент вместе со своим народом. Ахмат – не сила, ахмат – в гробу,

– заявил защитник из Азербайджана.

Он также поблагодарил Украину за возможность защищать свой дом и свою семью.

Защитник батальона "Азов" из Азербайджана обратился к Кадырову: видео

Ранее сообщалось, что враг должен был провести спецоперацию по ликвидации Владимира Зеленского. Операцию должны были выполнить "кадыровцы", которых разделили на две группы. "Мы их отслеживали. Одна группа была "накрыта" в Гостомеле, другая группа находится под прицелом”, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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