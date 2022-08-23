Напомним, что именно в колонии в Еленовке оккупанты удерживали пленных защитников "Азовстали". А 29 июля враг организовал там теракт, унеся жизни более 50 украинских военных. Заметим, что до сегодняшнего дня представителям Красного Креста побывать в Еленовке после теракта не удалось. На пресс-конференции украинские военные рассказали, видели ли вообще представителей организации, пока были в плену.

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Красный Крест в Еленовке не видели

Защитник металлургического комбината Владислав Жаворонок с позывным "Википедия" отметил, что во время его пребывания в плену с ним не общалась ни одна международная организация.

Я вообще не видел ни одного представителя ни Красного Креста, ни вообще каких-либо международных организаций, пока я находился в плену. Возможно, они были в первые дни, потому что я тогда был без сознания. Но сейчас вообще информационный вакуум, мы (защитники "Азовстали" – 24 канал) сейчас им не интересны. Я не понимаю почему,

– подчеркнул он.

Другой военный рассказал, что представителей Красного Креста увидел один единственный раз. Это было тогда, когда наши защитники покидали "Азовсталь" и их вывозили автобусами в колонию. В это время КК проводил анкетирование, в котором следовало указать свои данные и выбрать, кого военные хотят известить о пленении: родных или государство. Но на этом, подчеркнул он, коммуникация с организацией завершилась.

Людей убивали тысячами

В то же время "Википедия" отметил военные преступления со стороны россии. Он подчеркнул, что оккупанты убивали в Мариуполе людей не семьями или домами, а целыми кварталами.

Военный отметил, что в городе, который находится под оккупацией россии, погибали десятки тысяч мирных жителей. И для него каждая жертва войны – настоящая трагедия. Поэтому он никак не может понять, как те, кто остался в Мариуполе могут притворяться, что ничего не произошло.

Жаворонок добавил, что враг не просто так привозил в город мобильный крематорий. С его помощью сжигали тела жителей Мариуполя. И, добавил он, пропавшие без вести в городе, к сожалению, – погибшие.

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