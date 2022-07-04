Русские в своих квазиреспубликах решили открыто нарушать все международные права. Приговор смертной казни для иностранных бойцов ВСУ разгневал весь цивилизованный мир, но на этом боевики останавливаться не собираются.

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Оккупанты готовят смертную казнь для защитников "Азовстали"

Как сообщила супруга командира подразделения "Медведи" Александра Кравцова Марина, связи с мужем нет с самого выхода наших героев из "Азовстали". Это подразделение защищало Мариуполь и предприятие с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

Бойцы этого подразделения – среди 2500 тысяч героев, которые находятся в плену у россиян. Связи с ними нет. Вражеские источники сообщают, что они держатся отдельно от всех.

На одном из фото Марина узнала мужа, но из-за того, что он очень похудел, это было крайне сложно. Она не знает, в каком он сейчас состоянии, в каких условиях их содержат и оказывают ли какую-либо медицинскую помощь.

Вместе с тем, пропагандисты сообщают, что героев из подразделения "Медведи" могут "судить" в так называемой "ДНР".

Есть данные, что их дело уже передано в "суд" так называемой "ДНР" и им будет инкриминировано высшее наказание – смертная казнь. Мир наблюдает, но ничего не делает. Я не понимаю, как в 21 веке боевики никем не признанного формирования могут судить людей, защищавших свою землю,

– сказала Марина Кравцова.

Также она добавила, что наши пленники делают заявления под давлением россиян, поэтому нельзя доверять провокациям врага.

Смотрите видео большой пресс-конференции родственников защитников "Азовстали"