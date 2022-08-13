В русском плену находится очень много героев, написавших историю подвига, аналогов которому в истории нет и не будет. Жены воинов в интервью 24 каналу рассказали, как пытаются уволить своих любимых и что им известно об их местонахождении.

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Где находится командир Редис

Жена командира Редиса Анна Науменко рассказала, что россияне и Красный Крест не предоставляют ей никакой информации о муже. Единственным источником, где она может что-то узнать о любимом, являются пропагандисты. Правда, даже там информация очень загадочная и противоречивая, так что говорить о чем-то наверняка крайне тяжело.

Одни говорят, что он где-то под москвой, другие, что в москве, третьи – что вообще где-то далеко в россии. Последний раз голос Дениса я слышала в мае, после выхода из "Азовстали" был звонок,

– рассказала Анна.

Напомним, героические защитники "Азовстали" выполнили приказ руководства и вышли из предприятия, сложив оружие. российские оккупанты должны были обеспечить им надлежащие условия содержания и медицинского ухода, а затем вернуть Украине в рамках будущих обменов.

Почти 100 героев уже удалось освободить из плена, переговоры о дальнейших обменах продолжаются. россияне не дают информации о состоянии пленных и их местонахождении.

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