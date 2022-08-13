У російському полоні перебуває дуже багато героїв, які написали історію подвигу, аналогів якому в історії немає й не буде. Дружини воїнів в інтерв'ю 24 каналу розповіли, як намагаються звільнити своїх коханих та що їм відомо про їхнє місцеперебування.

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Де перебуває командир Редіс

Дружина командира Редіса Ганна Науменко розповіла, що росіяни та Червоний Хрест не надають їй жодної інформації про чоловіка. Єдиним джерелом, де вона може щось дізнатися про коханого, є пропагандисти. Щоправда, навіть там інформація дуже загадкова та суперечлива, тож говорити про щось напевне вкрай важко.

Одні кажуть, що він десь під Москвою, інші, що у Москві, треті – що взагалі десь далеко у росії. Останній раз голос Дениса я чула в травні, після виходу з "Азовсталі" був дзвінок,

– розповіла Ганна.

Нагадаємо, героїчні захисники "Азовсталі" виконали наказ керівництва та вийшли з підприємства, склавши зброю. російські окупанти повинні були забезпечити їм належні умови утримання та медичного догляду, а потім повернути Україні у рамках майбутніх обмінів.

Майже 100 героїв вже вдалося звільнити з полону, переговори про подальші обміни тривають. росіяни не дають інформації про стан полонених та їхнє місцеперебування.

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