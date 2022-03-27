Одесская область продолжит оказывать гуманитарную помощь другим областям, страдающим от российской агрессии. Об этом заявил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

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Максим Марченко подчеркнул, что неделя в Одесской области была напряженной, ведь российские десантники пытались высадиться на территории области. Однако наши защитники предотвратили это.

Также власти области продолжают работать над обеспечением наших защитников в первую очередь бронежилетами.

Обращение Максима Марченко: смотрите видео

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