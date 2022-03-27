Одеська область продовжить надавати гуманітарну допомогу іншим областям, які страждають від російської агресії. Про це заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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Максим Марченко наголосив, що тиждень на Одещині був напруженим, адже російські десантники намагалися висадитися на територі області. Однак наші захисники запобігли цьому.

Також влада області продовжує працювати над забезпеченням наших захисників найперше бронежилетами.

Звернення Максима Марченка: дивіться відео

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