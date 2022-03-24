До російського вторгення чоловік працював на звичайні роботі, був керівником філіалів у таксопарку. Раніше не мав жодного зв'язку з військовими й навіть не тримав зброї у руках.

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Утиски російськомовних – це вигадки

"Крупа" каже, що пішов у тероборону, адже ще у 2014 році зарікнувся: якщо війна прийде у його дім, в Одесу, то не зможе стояти осторонь й захищатиме місто. Росіянин переконаний, що у цій війні винен не лише Путін, але й кожен, хто потурає його злочинному режиму й "поклоняється царю".

Чоловік розповів, що ніколи не зіштовхувався з утисками прав російськомовних. Він багато подорожував по Україні – був у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. "Ніде не було утисків. Це все вигадки та міф", – підкреслив росіянин.

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Одеський тероборонівець розуміє, що, захищаючи своє місто, йому доведеться знищувати росіян. Втім, відчуває до загарбників він відчуває абсолютну холоднокровність. Адже окупанти безжально вбивають українських дітей та дітей, грабують банки, вдаються до мародерства.

Порівняв Маріуполь з Ленінградом

"Крупа" наголосив, що йому страшно дивитися на те, що відбувається у Маріуполі. "Хочу провести паралель з Ленінградом. Я сам народився у Пітері, моя прабабця пережила блокаду Ленінграду. Там за щастя було знайти ремінь й відварити його на обід. Люди голодали, пили з калюж. Зараз так у Маріуполі", – зазначив він.

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