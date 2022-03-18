Українські військові відрізняються від усіх захисників світу силою духу та відданістю країні. Тому їх ніколи і нікому не здолати.
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Захисники Одеси – не виняток, тому українське місто – під надійною обороною. Одесити навіть не сумніваються в цьому. Свою повагу та вдячність вони висловлюють у коментарях під фото:
- Дякуємо вам за захист нашої землі та допомогу всім нам і підтримку в цей час!
- З нами Бог і ніхто проти нас! Слава Україні! Слава ЗСУ!
- Дякуємо! Пишаємось! З вами Бог!
Захисники Одеси / Фото Генштабу ЗСУ
Українські військові / Фото Генштабу ЗСУ
Захисники в Одесі / Фото Генштабу ЗСУ
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