Украинские военные отличаются от всех защитников мира силой духа и преданностью стране. Поэтому их никогда и никому не одолеть.

Обратите внимание На 18 марта запланировано 9 гуманитарных коридоров

Защитники Одессы – не исключение, потому украинский город – под надежной обороной. Одесситы даже не сомневаются в этом. Свое уважение и благодарность они выражают в комментариях под фото:

Спасибо вам за защиту нашей земли и помощь всем нам и поддержку в это время!

С нами Бог и никто против нас! Слава Украине! Слава ВСУ!

Спасибо! Гордимся! С вами Бог!

Защитники Одессы / Фото Генштаба ВСУ

Украинские военные / Фото Генштаба ВСУ

Защитники в Одессе / Фото Генштаба ВСУ

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