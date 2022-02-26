"Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живыми", – говорится на официальной странице Госпогранслужбы. Она появилась 26 февраля около 16:30.

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Что говорят в ГПСУ

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Севастополь украинских военных, которые находились на острове. Как уточнили пограничники, предварительная информация о том, что среди защитников Змеиного могут быть погибшие, поступила перед тем, как с ними была утрачена связь.

24 февраля российские захватчики вели обстрелы из корабельных вооружений и применили боевую авиацию по пограничникам и военным ВСУ на острове Змеиный. "По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен", – говорят в ГПСУ. До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинцев с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – отказ.

"Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют делать нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались", – отметили в сообщении. Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Всю информацию проверяют

Как отметили пограничники, работа, чтобы узнать о судьбе украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям. После получения информации об их вероятном местонахождении, Украина проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях.

Мы искренне надеемся, ребята как можно быстрее вернутся домой, а информация, которая была получена в момент атаки о гибели, не подтвердится. Слава украинским защитникам,

– подытожили в публикации.

Украинцы отказались сдаваться врагу: смотрите видео

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